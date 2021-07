Liverpool lance le camp d’entraînement de pré-saison en Autriche avec Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Jurgen Klopp tous de retour en action

in

Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold sont revenus à l’action avec Liverpool alors que les Reds ont commencé leur camp de pré-saison lundi.

Le club a également confirmé ses prochains matches pour le séjour de ce mois-ci en Autriche, y compris deux matches à capacité limitée contre des équipes de Bundesliga.

Liverpool a repris l’entraînement avec la saison dans un peu plus d’un mois

Alexander-Arnold a pris ses fonctions au camp d’entraînement de pré-saison de Liverpool en Autriche

L’arrière droit Alexander-Arnold, qui a été contraint de se retirer de l’équipe anglaise de l’Euro 2020 à la veille du tournoi en raison d’une déchirure musculaire à la cuisse, accélère son retour en pleine forme et a rejoint l’équipe.

Les hommes vedettes Salah et Sadio Mane, ainsi qu’une foule d’autres stars de l’académie, ont également été photographiés en train d’être mis à l’épreuve dans un centre d’entraînement pittoresque après avoir été hors de combat pendant environ six semaines.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, était également d’humeur souriante après s’être détendu de l’épuisante saison 2020/21 qui s’est terminée fin mai.

Le manager a été photographié en train de regarder de près son équipe et même de prendre des photos de ses joueurs en action.

Klopp semble certainement prêt pour la pré-saison

Klopp surveillait de près ses joueurs au début de leurs préparatifs pour la saison 2021/22

Les défenseurs blessés à long terme Virgil Van Dijk et Joe Gomez ainsi que la nouvelle recrue Ibrahima Konate ont également été inclus dans l’équipe de pré-saison de 34 hommes, mais n’ont pas été photographiés en train de faire des exercices d’entraînement lundi matin.

Van Dijk et Gomez n’ont pas joué depuis octobre et novembre respectivement après avoir subi de graves blessures au genou, et ont tous deux été d’énormes ratés pour les Reds alors qu’ils ont obtenu la troisième place de la Premier League la saison dernière.

Mais la paire de défenseurs centraux rejoindra tous les deux une équipe de 34 joueurs – moins les joueurs qui ont participé à l’Euro 2020 et à la Copa America – à leur base dans l’État du Tyrol.

Konate rencontrera également ses nouveaux coéquipiers pour la première fois après son transfert de 36 millions de livres sterling du RB Leipzig.

Les Reds ont commencé leur entraînement dans ce qui ressemble à un cadre pittoresque

“Nous sommes impatients de retourner en Autriche pour le début de notre pré-saison”, a déclaré le directeur adjoint Pepijn Lijnders à liverpoolfc.com la semaine dernière.

« Toutes les conditions pour préparer l’équipe là-bas sont juste à un très haut niveau.

« Nous allons l’utiliser pour revenir à l’essentiel. Lorsque vous demandez beaucoup à vos joueurs, vous devez également donner beaucoup – et nous trouvons tout cela en Autriche. »

Liverpool a également confirmé son programme de matchs pour son camp d’entraînement en Autriche, qui comprend des matchs contre les équipes de Bundesliga Mainz 05 et Hertha Berlin.

mardi 20 juillet: Mini-jeux de trente minutes vs FC Wacker Innsbruck (17h) et VfB Stuttgart (17h45) – À huis closvendredi 23 juillet: FSV Mainz 05 (17h15) – Greisbergers Betten-Arena, Grödig – 3 500 placesJeudi 29 juillet: Hertha BSC (19h20) – Tivoli Stadium, Innsbruck – 15 000 places