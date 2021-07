Liverpool lance une autre offre pour Saúl

20/07/2021 à 20h30 CEST

Arnau montserrat

Ce qui semblait être un fait est de plus en plus loin de se produire. Pour ne pas dire que c’est déjà exclu. L’échange qui devait ramener Griezmann à l’Atlético et ramener Saúl à Barcelone est paralysé. Les nouvelles s’envolent et en Angleterre ils ne sont pas ignorants. Les équipes de Premier League pressent et ce sont Liverpool et Manchester United qui ouvrent la voie.

Le mouvement le plus compliqué semble être dans la direction d’Old Trafford. Les “diables rouges” ont une masse coulée au centre du terrain et ajouter une autre pièce au puzzle ne semble pas l’idée la plus sensée pour un Saúl que s’ils le voient vêtu de rouge… mais celui d’Anfield.

Les journaux anglais assurent que le groupe dirigé par Klopp a déjà fait une autre offre pour l’équipe rojiblanco et cela aurait un joueur entre les deux pour baisser le prix de l’opération.

Shaqiri… ou Henderson

Liverpool pose les bases 40 millions d’euros sur la table. Un montant que l’Atlético de Madrid ne convainc pas tout à fait. Ils en veulent plus malgré la baisse des prix que Saúl a subie après une mauvaise saison dernière où il n’a pas été une préférence pour Simeone. À ce montant d’argent, Liverpool propose à Xherdan Shaqiri, international avec la Suisse. Il est évalué à environ 15 millions d’euros.

L’autre nom sur la table est Henderson. Capitaine du club, vos négociations pour prolonger le contrat avec Liverpool sont au point mort. Un profil de joueur qui pourrait s’intégrer dans le système Cholo. Le feuilleton Saúl est l’un des feuilletons de cette fenêtre de transfert et il semble qu’il dure depuis longtemps.

Plus de vacances pour Suárez

Simeone poursuit la mise au point de son équipe, toujours handicapée par de multiples absences dues aux compétitions internationales cet été. L’un des touchés est Luis Suárez qui a joué la Copa América avec l’Uruguay. Il est tombé en quart de finale et malgré le fait que tous les joueurs aient trois semaines de congé la punta charrúa aura encore quelques jours pour finir de rafraichir quelques jambes qui ont terminé la saison très chargée. A 35 ans, Suárez disputera sa deuxième saison à l’Atlético de Madrid. Felipe est revenu et les prochains seront Vrsaljko, Lemar et João Félix. De Paul, une nouvelle recrue, a l’intention d’écourter ses vacances pour se mettre sous les ordres de Simeone dès que possible.