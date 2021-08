Liverpool “le plus grand point d’interrogation” pour la place de la Ligue des champions, avec Chelsea pressenti pour le titre, alors que les hôtes de talkSPORT Ally McCoist et Trevor Sinclair donnent les quatre meilleurs pronostics avant la nouvelle saison de Premier League

Liverpool a été surnommé «le plus grand point d’interrogation» avant la nouvelle saison de Premier League, car les hôtes de talkSPORT ont prédit qui remportera la course des quatre premiers.

À quelques jours de la campagne 2021/22, tout le monde attend une toute nouvelle année et un nouveau départ – mais les Reds de Jurgen Klopp ont été pressentis pour lutter, tandis que Chelsea a été pressenti pour le titre.

Jurgen Klopp a subi des résultats mitigés, des augmentations de blessures et des coups de blessures dans une campagne de pré-saison moins qu’idéale

Après un début tranquille de la fenêtre de transfert d’été, les quatre meilleurs clubs de la saison dernière cassent leur tirelire pour renforcer leurs équipes avant la nouvelle saison.

Eh bien, la plupart le sont.

Manchester United a confirmé des accords pour Jadon Sancho et Raphael Varane pour environ 114 millions de livres sterling, ses rivaux Man City battant le record de transfert britannique pour faire venir Jack Grealish d’Aston Villa pour 100 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, Chelsea est sur le point de battre son propre record en signant à nouveau l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku dans le cadre d’un accord qui pourrait atteindre 98 millions de livres sterling.

La dernière équipe à terminer dans le top quatre la saison dernière, Liverpool, a sans doute été la plus silencieuse, n’ayant jusqu’à présent fait appel qu’à Ibrahima Konate, bien qu’ils aient travaillé dur dans les coulisses pour attacher un certain nombre de leurs stars de la première équipe à de nouveaux contrats à long terme – dont Alisson, Trent Alexander-Arnold et Fabinho.

Cependant, Trevor Sinclair s’attend à ce que les champions de Premier League 2019/20 aient du mal à terminer dans les quatre premiers ce trimestre.

L’ancien milieu de terrain de Man City Sinclair et la légende des Rangers Ally McCoist ont donné leur avis sur talkSPORT pour savoir qui pourrait terminer dans les places de la Ligue des champions cette saison.

Van Dijk a fait son retour après une blessure au LCA, mais Trevor Sinclair dit qu’il ne peut pas jouer tous les matchs cette saison et que Liverpool aura du mal en conséquence

Et Sinclair a déclaré que les difficultés potentielles de Virgil Van Dijk après son retour de blessure, la perte de Georginio Wijnaldum et la situation contractuelle de Jordan Henderson signifient que cela pourrait être une année difficile pour les Reds.

« Si Lukaku finit par aller à Chelsea, je fais d’eux les favoris », a déclaré Sinclair à propos des chances de titre de Chelsea.

«Lorsque Thomas Tuchel est entré dans le club de football, leur niveau a grimpé en flèche. Je pense que Manchester United va être meilleur, Chelsea va certainement être meilleur – ils vont pousser Manchester City jusqu’au bout.

«Je suis un peu inquiet pour Liverpool simplement parce qu’ils n’ont pas vraiment investi beaucoup d’argent, surtout dans ce milieu de terrain et vous regardez Gini Wijnaldum est allé au PSG.

«Je pense qu’ils ont du travail à faire avant de les considérer comme un vrai concurrent pour la ligue.

Les deux managers ont éclaboussé alors que Chelsea et City cherchent à s’améliorer par rapport aux campagnes de la saison dernière

Sinclair aime Chelsea cette saison mais pas Liverpool qui a remporté le titre plus récemment que les Blues

“Pour moi, Chelsea, Manchester City et Manchester United seront là-bas [in the top four].

«Je pense que la quatrième place est à gagner. J’ai regardé Leicester samedi [in their Community Shield win over Man City] et je pensais qu’Harvey Barnes était sensationnel.

«Je ne suis pas sûr que Liverpoll ait la profondeur. Van Dijk ne peut pas jouer à tous les matchs. Van Dijk est un joueur de haut niveau, mais revenant d’une blessure au genou comme il l’a fait, vous devez vraiment faire attention avec lui.

« En regardant le capitaine [Henderson] avec son contrat, ils ont perdu Gini Wijnaldum…

« Les trois ou quatre premiers ont toujours l’air vraiment dangereux et [Diogo] Jota avait l’air vraiment bien dans les Euros, donc je pense qu’il va encore avoir un gros impact après avoir raté des morceaux à cause de blessures à Liverpool la saison dernière.

“Mais défensivement… Andy Robertson s’est blessé maintenant, donc cela semble juste être un début saccadé en termes de planification et de préparation de Liverpool pour la nouvelle saison.”

La situation du contrat d’Henderson et la blessure de Van Dijk sont des raisons pour lesquelles Sinclair pense que Liverpool pourrait manquer le top quatre

McCoist est d’accord avec Sinclair, affirmant que Liverpool est “le plus grand point d’interrogation”.

Cependant, l’ancien attaquant des Rangers et de l’Écosse pense – tout comme la saison dernière – que les Reds y parviendront, et c’est probablement Leicester qui pourrait être à nouveau sur le point de manquer.

«Je suis d’accord avec Trevor, en ce qui concerne les quatre premiers, le plus gros point d’interrogation pour moi sera Liverpool pour être honnête avec vous… mais je pense qu’ils y arriveront.

“Celui qui, je pense, pourrait encore manquer, malheureusement, est Leicester. Ils ont été magiques. Le métier Brendan [Rodgers] fait et le recrutement, c’est sans doute le meilleur du pays depuis un certain temps maintenant de loin.

“Mais je ne sais pas si les autres équipes autour d’eux, le recrutement a juste été légèrement meilleur, ils se sont renforcés et c’est peut-être trop pour Leicester de se classer parmi les quatre premiers.

“Mais s’il y a une équipe ou un manager capable de nous prouver le contraire, ce sera à nouveau Leicester.

« Cela dit, je pense que ce seront les deux équipes de Manchester, Chelsea et je pense que Liverpool entrera dans le top quatre. »

