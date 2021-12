Liverpool lié à Erling Haaland, Ferran Torres devrait déménager à Barcelone pour 50 millions de livres sterling, exclusivité Henderson, football LIVE Carabao Cup

talkSPORT.com vous apporte toutes les dernières nouvelles, vues et potins sur le football.

Il y a trois matchs de la Coupe Carabao ce soir – tous en direct sur le réseau talkSPORT – avec Chelsea, Liverpool et Tottenham tous en action.

Pendant ce temps, Jordan Henderson a parlé à talkSPORT d’un certain nombre de problèmes, y compris le vaccin Covid-19, et a encouragé tous les joueurs à parler à des experts avant de prendre une décision.

Nous vous tiendrons également au courant des derniers potins sur les transferts, le Real Madrid étant apparemment intéressé par Joe Gomez, Ferran Torres sur le point de déménager à Barcelone et Liverpool lié à Erling Haaland.

En direct sur talkSPORT aujourd’hui :

Liverpool vs Leicester – Carabao Cup QF – 19h45 (talkSPORT)

Tottenham vs West Ham – Carabao Cup QF – 19h45 (talkSPORT 2)

Brentford vs Chelsea – Carabao Cup QF – 19h45 (application talkSPORT)