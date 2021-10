Liverpool maintient son autorité en Premier League

10/04/2021 à 15h00 CEST

Liverpool de Jürgen Klopp a fait match nul (2-2) contre Manchester City de Pep Guardiola lors de la septième journée de Premier League et reste la seule équipe britannique invaincue dans les cinq ligues majeures. Il compte quatre victoires et trois nuls, en plus de marquer six points possibles en Ligue des champions et d’éliminer Norwich en Coupe Carabao.

Les rouges, qui semblent avoir retrouvé l’autorité et l’hégémonie d’antan, Ils ont un total de 19 journées consécutives sans perdre dans le championnat britannique : 13 victoires et six nuls et, sans aucun doute, ils sont l’une des équipes les plus régulières et les plus en forme.. Seul Chelsea, avec un point de plus, est au-dessus de Jürgen Klopp en ce début de saison 2021/22.

1 – Liverpool reste la seule équipe de Premier League à avoir encore perdu dans l’élite cette saison (W4, D3), prolongeant son invincibilité toutes compétitions confondues à 19 matches (W13, D6). Élan. pic.twitter.com/vbkp52PRSz – OptaJoe (@OptaJoe) 3 octobre 2021

L’équipe de Liverpool est l’une des quatre équipes toujours invaincues dans le championnat national aux côtés de Naples, du Bayern et de Fribourg.. Les Italiens ont réglé les sept premières journées avec sept victoires et sont la seule équipe à avoir absolument tout gagné en Serie A. Le Bayern et Fribourg, respectivement premier et quatrième classés en Bundesliga, ne savent pas ce que c’est de perdre en 2021 / 22.

Liverpool, Bayern et Fribourg, invaincus toutes compétitions confondues

Les Britanniques, après avoir fait match nul contre les citoyens, ils restent parmi les trois équipes qui ne savent toujours pas ce que c’est à perdre entre toutes les compétitions– Seuls Liverpool, Bayern et Fribourg restent invaincus. L’équipe de Nagelsmann a remporté 10 des 11 matchs disputés jusqu’à présent, tandis que l’équipe de Christian Streich compte cinq victoires et trois nuls lors de leurs huit premiers matchs..

Justement Liverpool et le Bayern sont deux des candidats à la Ligue des champions cette saison malgré la tyrannie du PSG et de Manchester City, deux des équipes les plus puissantes économiquement d’Europe, et Chelsea, actuel champion et super champion du continent.. Les rouges sont aussi dans la même tornade que d’autres équipes comme Manchester United, Real Madrid ou Atlético de Madrid.