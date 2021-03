Liverpool, Man City et Chelsea vont découvrir leurs adversaires pour le prochain tour

C’est à toute vapeur les quarts de finale de la Ligue des champions.

Les 16 derniers matches sont maintenant terminés avec Liverpool, Manchester City et Chelsea parmi les équipes qui ont réservé leur place au tour suivant, le tirage au sort des huit derniers ayant lieu cette semaine.

. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions approche

Eric Maxim Choupo-Moting et Emerson Palmieri étaient tous deux sur la bonne voie mercredi soir pour sceller les victoires du Bayern Munich et de Chelsea respectivement, tandis que les équipes de Premier League semblaient impressionnantes au premier tour de la phase à élimination directe et seront confiantes pour aller de l’avant.

La finale de la Ligue des champions de cette saison aura lieu le 29 mai et se déroulera au stade olympique turc Atatürk d’Istanbul.

Les équipes restantes rêveront de soulever le fameux trophée, mais il y a beaucoup d’action à venir d’ici là.

Tirage au sort de la Ligue des champions: date et heure

La cérémonie de tirage au sort des quarts de finale aura lieu le vendredi 19 mars et débutera à 11 heures, heure britannique.

Il n’y aura ni tête de série ni protection de pays, les équipes restantes pourront donc affronter n’importe qui.

Les matches aller se joueront les 6 et 7 avril tandis que les matches retour se joueront les 13 et 14 avril.

Le tirage au sort pour les demi-finales aura également lieu vendredi, tout comme le tirage au sort pour déterminer l’équipe «à domicile» pour la finale.

Tirage au sort de la Ligue des champions: comment suivre

L’UEFA diffusera gratuitement en direct le tirage au sort sur son site officiel et sera également diffusé sur BT Sport.

Liverpool a battu le RB Leipzig pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions

Tirage au sort de la Ligue des champions: les équipes dans le pot

Porto

Borussia Dortmund

Liverpool

Paris Saint Germain

Manchester City

Real Madrid

Bayern Munich

Chelsea

Ligue des champions: quelles sont les dates clés?