Liverpool, Man United, Chelsea et Man City seront privés de joueurs clés, car le Brésil empêche les clubs de Premier League de sélectionner des stars telles qu’Alisson, Ederson, Thiago Silva et Fred

Liverpool et Manchester City ont reçu de gros coups avec la nouvelle que le Brésil a empêché les clubs de Premier League de sélectionner leurs stars.

Les retombées du chaos Argentine-Brésil se sont poursuivies, avec un certain nombre de clubs anglais gravement touchés par la décision de l’Association brésilienne de football.

Alisson fait partie des nombreux joueurs brésiliens qui ne seront pas disponibles au cours des cinq prochains jours

Selon The Times, les clubs anglais ont été informés par la FIFA qu’ils ne pourraient pas sélectionner leurs joueurs brésiliens pendant une période de cinq jours, sous peine de sanctions.

Cela signifie que Liverpool sera privé du gardien n ° 1 Alisson, ainsi que des hommes clés Fabinho et Roberto Firmino pour le voyage de dimanche à Leeds.

Man City ne pourra pas faire appel à Ederson et Gabriel Jesus contre Leicester City samedi.

Chelsea sera sans Thiago Silva et Man United sans Fred pour leurs matches de Premier League ce week-end, mais sera également entravé pour leurs prochains matches de Ligue des champions, avec les restrictions du 10 au 14 septembre.

Chelsea sera privé de Silva pendant deux matchs suite aux sanctions du Brésil

United lancera sa campagne européenne contre les Young Boys le mardi 14 septembre, tandis que Chelsea affrontera le Zenit St Petersburg, mais les as brésiliens de Liverpool et de Man City seront autorisés à revenir pour leurs matchs européens le lendemain.

Le déménagement du Brésil marque une escalade des tensions entre le pays et les clubs qui ont empêché leurs joueurs de voyager pendant la pause internationale en raison de préoccupations concernant les restrictions COVID.

Cependant, Everton est libre de jouer Richarlison en raison des bonnes relations du club du Merseyside avec la fédération brésilienne.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

