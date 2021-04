Liverpool “ n’a pas assez combattu ” et “ ne mérite pas ” la qualification en Ligue des champions pour le moment, dit Jurgen Klopp qui admet que le match nul de Newcastle ressemble à une défaite

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a admis que son équipe “ ne méritait pas ” de se qualifier pour la Ligue des champions sur la base de leur match nul 1-1 avec Newcastle.

Une équipe des Reds gaspilleuse a été obligée de payer par ses adversaires et aurait même pu gagner le match à Anfield, mais Callum Wilson a vu un but exclu pour le handball avant l’égalisation de Joe Willock.

.

Klopp était mécontent que son équipe n’ait pas pu capitaliser sur les chances qu’elle a créées

Liverpool a réussi 22 tirs et 69% de possession contre les Magpies, mais n’a tout simplement pas pu ajouter un deuxième but à leur décompte.

La frappe de Mohamed Salah dans les premières minutes a été exceptionnelle car une touche et un pivot parfait lui ont permis de tirer à la maison.

Le reste de leurs chances semblait beaucoup plus simple et pourtant l’Égyptien, Sadio Mane et Diogo Jota ne pouvaient tout simplement pas trouver le fond des filets, permettant aux hommes de Steve Bruce de retrouver leur chemin dans le match.

Et Klopp était en colère contre son équipe et a déclaré que son équipe n’avait pas continué à se battre pour le deuxième but de la manière qu’il l’aurait souhaité.

.

Les stars de Liverpool semblaient abattues au coup de sifflet final

décisif

Timo Werner frappe pour Chelsea alors que West Ham exaspéré par un appel VAR “ ridicule ”

REVENDIQUÉ

John W Henry “ a rejeté l’offre de 3 milliards de livres sterling ” d’acheter Liverpool avant les nouvelles de la Super League

‘ridicule’

Steve Bruce déplore le “ non-sens ” de VAR alors que Callum Wilson a nié contre Liverpool

IRRÉEL

Man City Wonderkid Foden “ doit aller lentement ” à l’entraînement contre Dias

JEU

Commentaire en direct de West Ham v Chelsea: les rivaux londoniens affrontent un match énorme dans le top quatre

PAUVRES

“ Pas de leader, pas de direction, pas assez bien ”: Liverpool et Klopp critiqués après match nul

Il a déclaré à BT Sport: «Nous avons marqué un but magnifique, nous n’avons pas terminé le match. Nous n’avons pas assez joué.

«Une contre-attaque peut se produire, mais nous devions simplement continuer, garder le ballon et les faire courir. Nous les avons gardés en vie et ils méritaient le but. Ils ont marqué le premier, malchanceux pour Wilson mais c’est du handball. Nous n’acceptons même pas ce cadeau. Vraiment difficile à prendre.

«Pourquoi est-ce arrivé? Je ne sais pas. Il fallait garder le ballon. D’une manière spécifique, nous ne nous battons pas assez. Restez dans une position où nous dominons le jeu.

«Nous avions 70% du ballon, nous devrions en avoir 80%. Nous avons créé beaucoup d’occasions, nous n’avons pas marqué avec elles, nous devons donc en créer davantage. C’est comme ça. Nous ne le faisons pas bien pour le moment.

.

C’était un autre but tardif pour Willock qui a fait des dégâts pour Newcastle

«Ils se sont battus pour cela et nous n’avons rien obtenu à peu près, mais un point. Cela ressemble à une défaite.

Une victoire aurait ramené Liverpool dans le top quatre de la Premier League, mais un match nul signifie qu’ils occupent la sixième place avec seulement cinq matchs à jouer.

Concernant la perspective d’une place dans le top quatre, Klopp a ajouté: «Si vous le méritez, vous le méritez. Je ne voyais pas que nous le méritions aujourd’hui en jouant à la Ligue des champions l’année prochaine.

«Encore cinq matchs, oui, nous verrons ce que nous pouvons faire d’ici là. Nous avons quelques jours avant de jouer à Man United. Ce sera difficile aussi mais nous apprenons ou nous ne jouons pas en Ligue des champions.