Liverpool a perdu sa défense alors que le Real Madrid a pris le contrôle de son quart de finale de la Ligue des champions avec une victoire 3-1 au match aller.

Vinicius Jr a frappé deux fois de chaque côté d’une frappe de Marco Asensio, offerte par Trent Alexander-Arnold, tandis que le but de Mohamed Salah à l’extérieur donne de l’espoir aux Reds avant le match retour à Anfield.

Liverpool a tout à faire

Mais ils ont encore une montagne à gravir après qu’une combinaison de la classe madrilène et d’une mauvaise défense les ait vaincus dans la capitale espagnole.

Une ligne haute a été punie par une superbe passe de Toni Kroos pour le premier but de Vinicius, puis une terrible passe arrière d’Alexander-Arnold a été saisie par Asensio.

Salah a obtenu ce but très important à l’extérieur alors que Liverpool s’améliorait après la pause, mais une défense plus bâclée a permis à Vinicius de marquer son deuxième, avec des questions qui pèsent également sur Alisson, qui aurait peut-être dû le sauver.

Après le deuxième but, la légende anglaise Stuart Pearce a été consternée par la défense de Liverpool.

La nuit appartenait à Vinicius Jr

Il a déclaré à talkSPORT: «Ils n’ont qu’à se blâmer là-bas. Vraiment haute ligne de Liverpool et je ne sais pas à quoi ils pensent.

Lors d’une nuit où les deux équipes historiques alignaient des lignes de fortune, Madrid méritait vraiment la victoire.

Sans les défenseurs de premier choix Sergio Ramos et Raphael Varane, les géants espagnols n’ont été vraiment troublés que lorsque l’effort de Diogo Jota est tombé aux pieds de Salah, dûment converti.

Le partenariat défensif central de Liverpool, Ozan Kabak et Nat Phillips, a eu du mal à faire face sur la plus grande scène d’Europe et a été exposé à de nombreuses reprises.

Cependant, Liverpool est revenu de pire et l’égalité est loin d’être terminée avant la confrontation du 14 avril dans le Merseyside.