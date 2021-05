Liverpool ne peut pas se permettre un joueur comme l’attaquant de Tottenham Harry Kane mais doit renforcer son équipe lors de la fenêtre de transfert estivale, déclare Robbie Fowler

Robbie Fowler a exhorté Liverpool à renforcer son équipe lors de la fenêtre de transfert d’été, mais a admis qu’ils ne pouvaient pas se permettre un joueur comme Harry Kane.

Les Reds ont été ravagés par des blessures à des hommes clés cette saison, mais ont assuré le football de la Ligue des champions avec une troisième place lors de la dernière journée.

L’été pourrait être chargé pour le patron de Liverpool, Jurgen Klopp

Et la légende de Liverpool, Fowler, insiste sur le fait que son ancien club doit faire des signatures pour éviter le risque de “ faire marche arrière ”.

Il a déclaré à talkSPORT: «Chaque fois que vous êtes impliqué dans une équipe de football, vous voulez toujours recruter des joueurs, quels que soient les postes à renforcer.

«Vous devez renforcer chaque domaine. Vous devez renforcer l’équipe, vous devez donc faire venir des joueurs qui garderont les joueurs sur leurs gardes.

«J’ai toujours eu une théorie selon laquelle si vous ne signez pas de joueurs, vous risquez de reculer parce que d’autres équipes à l’intérieur et autour de vous recruteront des joueurs et iront un peu plus loin.

«Si un club a de réelles ambitions de gagner des ligues Premier, de gagner des ligues des champions, alors vous devez recruter des joueurs.»

Alors que Fowler souhaite que Liverpool renforce son équipe, il admet qu’ils ne pourront pas recruter un joueur comme Kane.

Kane pourrait quitter Tottenham à la recherche d’argenterie au niveau du club

Le talisman de Tottenham a été lié à des déménagements de 150 millions de livres sterling à Man City et à Manchester United alors que la sécheresse du trophée des Spurs s’est prolongée à 13 ans cette saison.

Fowler a ajouté: «Harry Kane est l’un des joueurs exceptionnels de la Premier League, il l’est vraiment. Je ne suis pas surpris qu’il n’y ait pas de pénurie de clubs désireux de le signer.

«Si les clubs peuvent se le permettre, je ne sais pas. Regardez City et Manchester United, ils pourraient probablement se le permettre.

“Je ne suis pas sûr que Liverpool ait l’argent pour faire venir un joueur de cet acabit et un joueur de ce prix.”