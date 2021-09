Liverpool obtient le feu vert pour poursuivre un tueur à gages qui aurait coulé Chelsea

Liverpool a apparemment reçu le feu vert surprise pour poursuivre une machine à buts de Genk qui “aurait marqué contre 10 hommes” de Chelsea il y a deux semaines, selon un rapport.

Les rouges étaient provisoirement liés au renforcement de leurs rangs avancés dans la fenêtre d’été. Jurgen Klopp peut faire appel à quatre fantastiques à Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino et Diogo Jota. Cependant, des pièces de profondeur fiables au-delà de ce quatuor font cruellement défaut.

Divock Origi et Takumi Minamino sont les prochains taxis du rang avec Harvey Elliott utilisé au milieu de terrain cette saison. Xherdan Shaqiri est parti pour Lyon avec un contrat permanent après un passage ravagé par les blessures dans le Merseyside.

Origi et Minamino auront probablement un rôle plus important à jouer cette saison que beaucoup ne le pensent compte tenu des absences imminentes de Salah et Mane lors de la CAN 2021.

Mais une préoccupation plus immédiate pour Klopp aura été l’incapacité de son équipe à briser une équipe de Chelsea qui était un homme léger pendant plus de 45 minutes il y a deux semaines.

Liverpool a soufflé et soufflé mais n’a pas réussi à trouver la percée dans un match nul décevant à domicile. Cela a conduit à des commentaires surprenants de Belgique par le biais du directeur technique de Genk, Dimitri de Conde.

Le chef de Genk a observé le match et pense que Liverpool manquait d’une autre dimension en attaque. De plus, il croit que le tueur à gages actuel de Genk Paul Onuachu aurait été l’homme parfait pour virer Liverpool vers la gloire cet après-midi-là.

De Conde a déclaré au média belge Het Belang van Limburg (via le Mirror) : « Avez-vous vu Liverpool contre Chelsea ? Liverpool a les meilleurs attaquants, mais aucun n’a le même profil qu’Onuachu.

« Il aurait marqué contre 10 hommes. Je ne dis pas que Paul jouerait 90 minutes chaque semaine à Liverpool. Mais un club comme celui-là pourrait vraiment l’utiliser.

L’imposant Onuachu mesure 6 pieds 7 pouces et possède un superbe record de scores en Belgique. Il a marqué 33 buts en championnat la saison dernière pour remporter le prix du Soulier d’or et a remporté le prix du footballeur professionnel belge de l’année.

Il est quelque peu surprenant de voir De Conde vanter son attaquant le plus prolifique dans un autre club. Bien qu’à 27 ans, il pense peut-être que le moment est venu de sanctionner une vente alors que sa valeur marchande est au plus haut.

Rien n’indique que Liverpool soit intéressé par l’international nigérian qui était auparavant sur le radar de West Ham.

Jovial Van Dijk se moque de la peur des blessures aux Pays-Bas

Pendant ce temps, le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk a insisté sur le fait qu’il n’avait subi aucun effet durable à la suite d’une blessure à la cheville pour les Pays-Bas.

Le joueur de 30 ans est parti dans les airs après un défi de Halil Dervisoglu lors de la victoire 6-1 de son pays sur la Turquie mardi. À son retour au sol, cependant, il y est resté pendant un bref instant. Une blessure aurait été le pire résultat pour Van Dijk après son cauchemar avec le temps passé sur la touche l’année dernière.

Cependant, le défenseur central a apaisé les inquiétudes concernant sa forme physique lorsqu’il a fait une blague.

« Je vais bien, heureusement. J’en ai déjà fini avec ça », a déclaré Van Dijk à Goal. «Peut-être parce que je suis si grand, ils pensent que je joue.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait dire par cette déclaration, il a ajouté: “Parce que quand je descends, ça va assez lentement.”

