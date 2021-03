Liverpool pense au retour de Luis Suárez

25/03/2021

À 18:29 CET

Daniel Guillen

L’attaquant de l’Atlético de Madrid, Luis Suarez, Ça pourrait être lui remplaçant de Mohamed Salah à Liverpool si le joueur égyptien est parti en fin de saison, selon le quotidien britannique Daily Mail. L’Uruguayen, qui était dans l’équipe rouge entre 2011 et 2014, où est devenu l’un des attaquants les plus décisifs du football européen, continue de démontrer sa grande relation avec l’objectif dans l’équipe de matelas.

L’ex du Barça, qui donne une belle performance aux ordres de Diego Pablo Simeone, pourrait revenir en Premier League la saison prochaine si la star de Liverpool a décidé de partir. L’ex de Roma a contrat jusqu’en 2023 avec l’équipe de Jürgen Klopp, mais plusieurs médias britanniques suggèrent que il y a une possibilité que l’Egyptien partira à la recherche d’un nouveau projet sportif. Le conseil d’administration de Liverpool saluerait le retour de Luis Suárez, surtout après avoir vérifié son niveau loin de Barcelone.

Celle de Chelsea, de la Fiorentina ou de Bâle, entre autres, est devenue Le joueur le plus important de Liverpool, où il a remporté une Premier Legue et une Ligue des champions. Avec le filet élastique, Mohamed Salah a inscrit 119 buts en 192 apparitions, confirmant sa transformation d’un ailier expérimenté à un joueur très équilibré.

Une incorporation rentable

Luis Suárez a atterri pratiquement dans la capitale à coût nul après que Ronald Koeman l’ait informé qu’il ne comptait pas sur lui dans son projet à Barcelone. Le troisième meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone a obtenu sous les ordres de Diego Pablo Simeone et sa performance est exceptionnelle. L’Uruguayen, qui a un contrat jusqu’en 2022, a marqué 19 buts en Liga et est l’un des principaux responsables que l’Atlético de Madrid défile en tant que leader.

Son principal sujet en suspens reste la Ligue des champions: l’Uruguayen a cessé d’être un facteur déterminant dans la première compétition européenne. L’élimination rouge et blanche aux mains de Chelsea est revenue à mettre sur la table le débat sur l’état physique de Luis Suárez. La dernière fois que l’ancien joueur barcelonais a marqué à l’extérieur de cette compétition, c’était précisément avec le club du Barça, le 16 septembre 2015 au stade olympique de Rome. Cette saison, en plus, il n’a vu la porte dans aucun des six matchs qu’il a disputés.