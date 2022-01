Liverpool perd Roberto Firmino, Joel Matip et Alisson Becker contre Covid alors que Caoimhin Kelleher intervient pour le test de Chelsea

Alisson Becker, Joel Matip et Roberto Firmino ont raté le match de Liverpool avec Chelsea après avoir renvoyé des tests Covid-19 positifs.

La nouvelle est un coup dur pour les Reds qui disputent leur dernier match avant de perdre plusieurs stars clés contre la Coupe d’Afrique des Nations.

Alisson a été fantastique au cours de ses trois ans et demi à Liverpool, mais a maintenant été foudroyé par Covid

Liverpool est étiré dangereusement avec des suspensions et des blessures réduisant également leur nombre, mais a maintenant été frappé par une épidémie de coronavirus.

Matip, Alisson et Firmino ont renvoyé des tests positifs en début de semaine, avec Andy Robertson suspendu et Thiago, Divock Origi, Takumi Minamino et Nat Phillips également absents pour cause de blessure.

Le manager Jurgen Klopp a également renvoyé un test positif, ce qui signifie qu’un Liverpool élimé était sans son leader talismanique dans l’abri.

Une déclaration sur le site Web du club disait: «Alisson Becker, Roberto Firmino et Joel Matip ont été exclus de l’affrontement de Liverpool avec Chelsea aujourd’hui après avoir renvoyé des tests positifs présumés pour COVID-19.

Firmino isole aussi

Kelleher a remplacé Alisson dans le but

«Le trio ne jouera aucun rôle dans le match à Stamford Bridge et s’isole maintenant.

« Il s’ensuit que Jürgen Klopp ne sera pas présent à la rencontre après avoir également enregistré un test positif présumé.

« Tous les autres membres de l’équipe de jeu des Reds ont par la suite été testés et ont reçu des résultats négatifs. »

A la place d’Alisson, Caoimhin Kelleher est entre les bâtons pour les Reds, même s’il n’aura pas à affronter Romelu Lukaku après avoir été complètement lâché par Thomas Tuchel pour des commentaires qu’il a tenus dans une interview en Italie.