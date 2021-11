Liverpool perd son statut d’invaincu

11/07/2021 à 20:48 CET

Le Liverpool de Jürgen Klopp a récolté la première défaite de la saison 2021/22 lors de sa visite (2-3) à West Ham lors de la 11e journée de Premier League. Alison (pp.), Pablo Fornals et Zouma ont été les grands protagonistes de l’équipe de David Moyes, qui ils comptent quatre victoires consécutives et se consolident à la troisième place du championnat, avec les mêmes points que Manchester City de Pep Guardiola et trois de moins que Chelsea de Thomas Tuchel.

Les rouges, qui Ils sont l’une des équipes les plus dévastatrices de ce début de saison en Premier League et en Ligue des champions., ils ont récolté la première défaite parmi toutes les compétitions. Seuls Fribourg, qui a également connu la première défaite ce jour-là, et Liverpool sont restés les deux seules équipes invaincues dans les cinq ligues majeures..

L’équipe britannique a jusqu’à présent remporté un total de 13 victoires, quatre nuls et une défaite toutes compétitions confondues avec 52 buts en faveur et seulement 18 contre.. Avec Brentford, dans l’un des matchs les plus fous de la saison, West Ham de David Moyes a été la seule équipe capable de marquer trois buts ou plus contre Liverpool cette saison.

Liverpool, parmi les favoris de tous

Les hommes de Jürgen Klopp font partie des grands candidats au titre de Premier League aux côtés de Chelsea de Thomas Tuchel, de Manchester City de Pep Guardiola ou de Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer. Malgré le mauvais début de saison des Diables rouges, le grand effectif dont dispose le sélectionneur norvégien nous invite à penser qu’ils seront à la lutte à la fin du parcours. Après une campagne grise 2020/21, Les rouges avoir regagner de l’autorité et redevenir effrayé comme avant.

Egalement en Ligue des champions, où les pronostics le placent au même niveau que Manchester City et Chelsea, les deux champions actuels, et le Bayern, champion en 2020, et le PSG, qui s’est considérablement renforcé sur ce marché estival passé et ils compter avec un trident de luxe formé par Neymar, Leo Messi et Kylian Mbappé.