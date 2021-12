Liverpool perdant Mohamed Salah et Sadio Mane face à la Coupe d’Afrique des Nations leur « coûtera le titre » alors que les Reds sont invités à signer en janvier pour suivre le rythme de Chelsea et de Man City

Liverpool « doit » signer dans la prochaine fenêtre de transfert afin de suivre Man City et Chelsea dans la course au titre de Premier League.

Sadio Mane et Mohamed Salah rejoindront respectivement le Sénégal et l’Egypte pour le tournoi qui sera un coup dur pour Jurgen Klopp d’être privé de deux de ses joueurs vedettes.

.

Mane et Salah quitteront tous les deux les rouges à mi-saison

Avec le duo africain quittant les Reds en janvier, Klopp sera à court d’options à l’avance.

Diogo Jota est en pleine forme et sera fortement sollicité pendant la période, tout comme Roberto Firmino, qui revient actuellement de blessure.

L’international japonais Takumi Minamino et la « légende » de Liverpool Divock Origi verront probablement également des minutes supplémentaires.

Cela dit, l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor a déclaré à la station que le départ de Mane et Salah serait problématique pour Klopp.

« Je pense que cela va coûter le titre à Liverpool [Mane and Salah leaving] », a déclaré l’expert de talkSPORT.

« Perdre ces joueurs pour le nombre de matchs pour lesquels ils sont absents.

.

Le formidable duo a été crucial pour la poursuite du titre par Liverpool cette saison et leur départ pourrait être un coup dur pour Klopp et le club

« Vous ne pouvez pas perdre Salah et Mane pendant quatre à six matchs lorsque vous avez Chelsea et Manchester City qui ont tellement de profondeur d’équipe qu’ils peuvent amener des joueurs de qualité dans leur équipe.

« Donc, pour moi, ils doivent [purchase players in January], ils doivent.

« Vous regardez Jota, oui un joueur fantastique mais Firmino a des soucis de blessure, Origi quand il commence, ce n’est pas vraiment le même joueur que quand il entre en remplacement.

« Ils ont donc des problèmes là-bas, Liverpool et Jurgen Klopp pourraient déjà avoir quelqu’un de aligné. »

