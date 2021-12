Liverpool peut se venger du Bayern en signant un attaquant « incroyable »

Photo de Clive Brunskill/.

« Je crois vraiment aux secondes chances », a déclaré Jurgen Klopp en 2017, via le Liverpool Echo.

Quatre ans plus tard, sa foi inébranlable pourrait être récompensée.

Klopp était encore en congé sabbatique lorsque Liverpool a eu vent du talent d’Alphonso Davies il y a cinq ans.

Selon le journal canadien La Provence, les géants du Merseyside ont envoyé des éclaireurs pour regarder un whippersnapper de 15 ans courir autour de joueurs deux fois plus âgés pour les Whitecaps de Vancouver dans la MLS.

Liverpool était toujours aussi enthousiaste à l’été 2018, selon le Toronto Sun. Mais lorsque Davies a fait ses valises et a traversé l’Atlantique plus tard dans le mois, Munich, plutôt que Merseyside, était sa destination finale.

Trois ans plus tard, les frais de 9 millions de livres sterling que le Bayern a payés pour un adolescent Davies ressemble à l’une des activités de transfert les plus inspirées du football européen moderne.

À 21 ans, l’un des joueurs les plus rapides de la planète a presque tout gagné.

Et, bien que le propre Andy Robertson de Liverpool ait quelque chose à dire à ce sujet, il y a certainement un argument selon lequel il n’y a pas de meilleur arrière gauche dans le jeu en ce moment qu’Alphonso Davies.

Liverpool signera-t-il le « nouvel Alphonso Davies »

Mais qu’a dit Klopp à propos des «secondes chances»?

Selon MLS Soccer, la starlette du Toronto FC Jahkeele Marshall-Rutty s’entraîne avec Liverpool après un bref passage chez son rival de Premier League Arsenal. Et les similitudes entre Marshall-Rutty et Davies sont impossibles à ignorer.

Tous deux ont explosé sur la scène MLS à l’âge de 15 ans. Tous deux sont célèbres pour leurs accélérations explosives le long de l’aile. Les deux ont attiré l’attention de Liverpool, parmi d’autres géants européens.

Selon The Mail, le Bayern Munich l’aime aussi. Bien sûr qu’ils le sont.

Le nouvel Alphonso Davies ?

Et, fait intéressant, c’est Marshall-Rutty qui a battu le record de Davies plus tôt cette année, devenant ainsi le plus jeune joueur à être appelé pour l’équipe nationale canadienne.

« Je dirais qu’il faut se comparer à (Davies) », a déclaré le numéro 7 du Toronto FC à Goal. « Évidemment, j’ai été honoré, mais je n’envisage pas vraiment de briser l’histoire en tant que plus jeune joueur.

« Il est au Bayern Munich et il a accompli tellement de choses, évidemment. »

« Jahkeele est le meilleur joueur de son groupe d’âge au Canada et aux États-Unis. Il fait partie des meilleurs jeunes joueurs de toute l’Amérique du Nord », a déclaré le directeur général de Toronto, Ali Curtis.

«C’est un jeune homme incroyablement talentueux. Il a le potentiel pour être un joueur incroyable pour aller de l’avant.

Peu de gens se seraient attendus à ce que Davies passe d’un parent inconnu à un nom familier en seulement trois ans à l’Allianz Arena. Qui sait, peut-être qu’en 2024 nous parlerons en des termes similaires de Marshall-Rutty.

