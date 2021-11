Liverpool planifie déjà sa vie sans Mo Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino, confirme Fabrizio Romano, avec l’ailier de Villarreal Arnaut Danjuma l’un des joueurs sur leur radar

Le gourou des transferts Fabrizio Romano insiste sur le fait que Liverpool envisage déjà de futures fenêtres de transfert – avec l’ailier de Villarreal Arnaut Danjuma l’un des joueurs qu’ils surveillent potentiellement.

Les contrats de Sadio Mane, Mo Salah et Roberto Firmino expirent tous à l’été 2023, et beaucoup se demandent d’où viendra la prochaine génération d’attaquants.

Liverpool évalue la situation contractuelle du trio

Mais Romano a rassuré les fans des Reds que le club est prêt pour le départ du trio – quel que soit le moment – ​​et que Danjuma pourrait être l’un des joueurs à entrer.

L’ailier, qui a été signé par l’équipe espagnole au cours de l’été après un passage à Bournemouth, a inscrit cinq buts en 11 matchs en Liga.

Le joueur de 24 ans a également terrorisé Manchester United en Ligue des champions – quelque chose que Liverpool espère pouvoir faire plus régulièrement s’il rejoint l’équipe de Jurgen Klopp.

L’ailier néerlandais a remporté l’homme du match contre Man United en Ligue des champions plus tôt cette saison

« On me dit qu’ils travaillent déjà pour l’été prochain, comme ils le font toujours », a déclaré Romano sur la chaîne YouTube FIVE de Rio Ferdinand. « Pas d’achats de panique, mais de la stratégie.

«Donc, poste par poste, ils commencent pour l’été prochain à avoir des joueurs à ce poste – des joueurs intéressants.

«Je peux prendre un exemple, je parlais de ce garçon Danjuma de Villarreal, il se débrouille très bien, un ancien joueur de Bournemouth.

« Pour janvier, je pense que c’est impossible parce que Villarreal ne veut pas le vendre, mais il est l’un des joueurs à comprendre le genre de joueur qu’ils veulent.

« Peut-être que ce ne sera pas facile l’été prochain de le signer parce que de nombreux clubs sont intéressés, mais c’est le genre de joueur que Liverpool suit et regarde pour l’avenir.

« Ils sont au courant de cette situation, mais je sais toujours que des joueurs comme Mo Salah, Firmino et les autres que vous avez mentionnés sont toujours des joueurs fantastiques.

L’ancien homme de Bournemouth a marqué 15 buts en championnat la saison dernière

« Cela va prendre quelques années avant de les remplacer et donc le processus est déjà lancé, cela prendra un certain temps.

« Ils ont signé Ibrahima Konate, le défenseur central qui est super intéressant, donc ce sera étape par étape comme ils le font toujours. »