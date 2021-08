Liverpool, pour continuer en bonne harmonie ; la Ville, pour renverser la situation

La Premier League affronte la deuxième journée de la saison 2021/22 avec les matchs de deux de ses plus grands aspirants : Liverpool et Manchester City accueillent Burnley et Norwich City, respectivement.. Ceux de Jürgen Klopp ont gagné et convaincu lors de la première, tandis que ceux de Pep Guardiola ont laissé plus de doutes et ils ont trois matchs consécutifs sans marquer.

Les Reds ont commencé le parcours avec une grande version dans ce qui doit être une saison pour se rattraper. Avec le retour de Virgil van Dijk et l’arrivée de Konaté, la force de Liverpool sera l’une des principales caractéristiques en 2021/22. Les options de l’équipe passent par la récupération des meilleure version de personnalités importantes telles que Sadio Manés, Roberto Firmino, Mo Salah, Trent-Alexander Arnold ou Thiago Alcántara.

Quant aux skyblues, Le grand objectif est de mettre un terme à la mauvaise série de résultats, qui ne cesse d’être alarmante : il compte cinq défaites sur les sept derniers matchs et un total de trois sans voir la porte d’affilée. L’arrivée de Jack Grealish est la principale nouveauté dans une escouade qui aspire, un an de plus, à tous les titres possibles.

Les deux derniers champions, sur scène

Manchester City (2018, 2019 et 2021) et Liverpool (2020) sont les derniers champions de Premier League. Les rouges et les citoyens ont fait preuve d’une grande autorité ces dernières années et avoir terminé la saison avec le titre ou très près de celui-ci. Les propositions de Pep Guardiola et Jürgen Klopp, antagonistes à bien des égards, ont été les plus puissantes et les plus des équipes telles que Manchester United, Chelsea, Arsenal ou Tottenham, entre autres, n’ont pu réfuter en aucune façon.

Les deux sets, comme il est évident, sont les grands favoris et prétendants au trône, mais la menace d’équipes comme lui Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer, vice-champion de Premier League et Europa League 2021, ou le Chelsea par Thomas Tuchel, champion de la Ligue des champions 2021, est réel et la bataille est servie.