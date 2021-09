Liverpool pourrait avoir le prochain Mo Salah, alors qu’un expert propose une comparaison de starlettes

in

Le jeune de Liverpool, Kaide Gordon, a montré à ses débuts les mêmes attributs qui ont fait le succès de Mohamed Salah à Anfield, affirme un expert.

Le joueur de 16 ans a fait ses débuts chez les Reds en Victoire 3-0 de la Coupe Carabao mardi sur Norwich. S’il n’a pas couronné sa première apparition avec un but, il a offert un aperçu de son talent.

En effet, ses courses ont parfois causé des problèmes aux rivaux de Liverpool en Premier League.

S’exprimant sur la couverture du match par Sky Sports, l’ancien homme de Norwich Holt a comparé Gordon à Salah, qui s’est avéré l’une des meilleures signatures récentes de Liverpool.

“Ses mouvements, la façon dont il bouge, il est un peu comme Mo Salah dans sa façon de descendre la ligne”, a déclaré le spécialiste.

« Il peut vous emmener à l’intérieur, il peut vous emmener à l’extérieur.

« Il a ce mouvement en lui. Si vous êtes dans un club de football comme Liverpool et que vous avez Salah et [Sadio] Crinière dans ces positions et vous avez quelqu’un comme lui qui les regarde, les regarde, s’entraîne autour d’eux, son chemin va être génial.

Liverpool a d’excellents antécédents en matière de développement de jeunes talents. Ces derniers temps, Trent Alexander-Arnold et Harvey Elliott sont devenus des stars établies de la première équipe.

Cependant, les entraîneurs de Liverpool – y compris le manager adjoint Pep Lijnders – ont révélé comment les joueurs seniors du club aident toujours les jeunes talents à progresser.

En fait, Lijnders a révélé plus tôt cette semaine comment les goûts de James Milner et Alexander-Arnold ont offert Conseils de Gordon pendant la pré-saison.

Salah a récemment atteint 100 buts en Premier League pour Liverpool. Pendant ce temps, Mane a marqué son siècle de frappes pour les Reds dans toutes les compétitions avec un but contre Crystal Palace.

Klopp salue les jeunes de Liverpool

En plus de Gordon, Tyler Morton et Conor Bradley ont fait des apparitions contre Norwich après leur ascension dans l’académie de Liverpool.

Le manager Jurgen Klopp a déclaré après le match : « Les enfants se sont particulièrement bien comportés. Tous les trois vraiment forts. Une grosse surprise, ils pouvaient aller 94 minutes.

Il a ajouté sur la performance de Takumi Minamino, l’international japonais marquant un doublé : « Un footballeur veut jouer. Il s’est blessé avec l’équipe nationale et s’est remis en forme.

« Ce n’est pas qu’il n’a pas joué pendant 16 semaines ou quoi que ce soit. Les joueurs ont besoin de temps pour se remettre sur pied. Il méritait ses buts. Bonne prise de conscience, esprit vif.

Liverpool revient à l’action samedi, face à Brentford à l’extérieur en Premier League.

