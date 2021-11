Liverpool pourrait être sans Roberto Firmino et Sadio Mane, mais Mohamed Salah a un record de buts et de passes décisives contre Arsenal et pourrait les faire dérailler lors du choc de la Premier League

En forme, Arsenal affronte Liverpool dans ce qui est le choix de l’action de Premier League du week-end après la pause internationale.

Les Gunners sont sur une lancée en ce moment, après avoir remporté leurs quatre dernières sorties et les nouvelles recrues Aaron Ramsdale et Ben White éblouissantes pour l’équipe rajeunie de Mikel Arteta.

Klopp et Arteta s’affrontent ce week-end dans un grand affrontement en Premier League

Liverpool était endémique avant que West Ham ne mette un terme à sa séquence de 25 matchs sans défaite avant la pause de deux semaines, et Jurgen Klopp espère que ce n’était qu’un incident mineur dans leur campagne alors qu’ils cherchent à remporter leur deuxième titre en trois ans.

Une cause de préoccupation pour Klopp, cependant, est la forme physique de Sadio Mane, Roberto Firmino et Jordan Henderson.

Mane a été remplacé en première mi-temps par le Sénégal contre le Togo la semaine dernière à cause d’un problème aux côtes et la blessure l’a exclu de leur prochain match contre le Congo.

Son entraîneur de l’équipe nationale a suggéré qu’il ne s’agissait que d’une mesure de précaution, il y a donc de l’espoir qu’il puisse revenir pour le choc d’Arsenal.

Salah a été sensationnel ce trimestre et il a l’habitude de mettre Arsenal au fil de l’épée

Cependant, Klopp a confirmé que Fabinho souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers suffisamment grave pour le tenir à l’écart pendant au moins quelques semaines, tandis que Henderson est rentré tôt du devoir anglais pour une » évaluation plus approfondie » d’une blessure non divulguée.

Les Three Lions ont été photographiés à l’entraînement mardi, donc on espère qu’il sera disponible pour le match contre Arsenal.

Alors que deux attaquants clés font douter Firmino et Mane, Klopp peut toujours compter sur son talisman Mohamed Salah pour fournir la marchandise contre Arsenal.

L’Egyptien a sept buts et quatre passes décisives contre les Gunners

Le meilleur buteur de l’élite a un record remarquable contre les Gunners, ayant marqué sept buts et ajouté quatre passes décisives en seulement neuf apparitions contre le club du nord de Londres.

Dans la forme dans laquelle il est, vous seriez insensé de soutenir contre lui en ajoutant à ses dix buts cette saison à Anfield.

Cependant, l’Egyptien se heurtera à une équipe d’Arsenal dont la défense a été transformée.

Après trois défaites consécutives et neuf buts encaissés en début de saison, Arteta semblait regarder le baril.

Record de Mohamed Salah contre ‘Big Six’ (toutes compositions) Tottenham – Huit buts et une passe décisive en 14 apparitionsManchester City – Sept buts et deux passes décisives contre en 13 apparitionsArsenal – Sept buts et quatre passes décisives en 11 apparitionsChelsea – Six buts et deux passes décisives en 16 apparitionsManchester United – Quatre buts et une passe décisive en neuf apparitions

Mais depuis cette défaite 5-0 contre Manchester City, son équipe est invaincue et s’est grattée du bas du classement de la Premier League pour se retrouver maintenant à seulement six points du sommet.

Ils n’ont concédé qu’un seul but lors de leurs quatre dernières sorties avec White et Ramsdale formant apparemment un partenariat solide comme le roc à l’arrière.

La Premier League est la division la plus imprévisible du football mondial, mais le choc d’Anfield sera sûrement un spectacle divertissant.

Vous pouvez suivre Liverpool vs Arsenal en direct sur talkSPORT à partir de 17h samedi

