Liverpool prend contact pour une bonne affaire mais a une paire italienne pour compagnie

Liverpool a pris contact pour une potentielle signature d’aubaine – mais ils ont une paire italienne en bataille avec eux, selon un rapport.

Les Reds ont été très calmes dans le mercato de cet été. Après avoir signé le défenseur central Ibrahima Konate dès le début, ils se sont abstenus de dépenser plus d’argent. En tant que tels, ils devraient être plus actifs à la fin de cette saison.

Ils ont lié une grande partie de leur récolte actuelle à de nouveaux accords. Mais lorsqu’un accord tentant pour une star potentielle est sur la table, n’importe quel club aurait du mal à résister.

Un joueur a attiré l’attention de Jurgen Klopp qui a moins de deux ans sur son contrat et a réalisé des performances impressionnantes ces derniers temps.

Cet homme est le défenseur de Turin Gleison Bremer. Et maintenant, Radio Itatiaia dans son pays d’origine, le Brésil (via Sport Witness), rapporte que les discussions ont commencé.

Ils affirment que les responsables d’Anfield ont été en contact avec les représentants du joueur de 24 ans. Mais ils ne sont pas les seuls.

Bremer a été une lumière brillante en Serie A. En tant que tel, les meilleures équipes de la ligue qui l’ont affronté se sont également intéressées.

L’Inter Milan et l’AC Milan ont également pris contact. Et dans une édition récente du journal italien Tuttosport (via sempreinter), Napoli a été désigné comme partie intéressée.

Ce rapport indiquait que Turin cherchait à lier Bremer à un nouveau contrat.

Cependant, avec un certain nombre de grands clubs après lui, ils semblent être confrontés à une bataille difficile pour garder leur défenseur.

Il a passé trois saisons complètes avec eux et s’est progressivement imposé dans le onze de départ.

Lors de la dernière campagne de Serie A, il a disputé 33 matches et marqué cinq buts impressionnants. Une étiquette de prix de 25 millions d’euros aurait été mise sur sa tête. Mais cela pourrait baisser à mesure que son expiration se rapproche.

Les rouges en feu expliqués

Pendant ce temps, le manager adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, a révélé le secret de sa forme de buteur brûlant jusqu’à présent cette saison.

Lijnders, qui remplaçait Klopp lors de la conférence de presse de mardi, a comparé les attaquants de Liverpool à des « rapaces de Jurassic Park ».

Défaite 5-0 dimanche de Manchester United à Old Trafford signifie qu’ils ont maintenant marqué 41 buts en 13 matches, toutes compétitions confondues.

S’exprimant avant le match nul de la Coupe Carabao à Preston mercredi, Lijnders a déclaré qu’une approche de « retour aux sources » et que le fait de donner aux joueurs autant de temps libre que possible était crucial.

