Liverpool prend une décision sur un paria de 25 000 £ par semaine, probablement son dernier match pour Klopp

Loris Karius a effectivement annulé la première moitié de la saison après avoir échoué à s’entendre sur des conditions personnelles pour quitter Liverpool et rejoindre Bâle cet été, selon ..

L’équipe de Super League suisse a fait aux Reds une offre d’achat de Karius lors de la récente fenêtre de transfert. Mais les exigences du tireur allemand étaient trop élevées pour que Bâle puisse se le permettre et a changé de tactique pour cibler un prêt à la place.

Cependant, un déménagement temporaire à St Jakob-Park n’a pas non plus eu lieu, car Karius n’était prêt à renoncer qu’à une petite partie de son salaire pour quitter Anfield pour de nouveaux pâturages. Le joueur de 28 ans a encore un an sur son contrat de 25 000 £ par semaine après avoir signé une prolongation de 12 mois en 2018.



Liverpool n’a aucun ressentiment envers Karius pour n’avoir pas accepté les conditions pour rejoindre Bâle cet été. Le club accepte que c’était sa décision à prendre et le laissera continuer à s’entraîner avec l’entraîneur des gardiens John Achterberg.

La hiérarchie d’Anfield n’a pas l’intention de payer le reste du contrat de Karius pour qu’il parte plus tôt. Liverpool a également autorisé l’ancien international des moins de 21 ans à passer du temps à Berlin tout en se remettant d’une blessure à l’épaule.

Karius a lutté avec le problème cet été, mais a fait preuve d’une éthique de travail exemplaire pendant la pré-saison. Le personnel du club fait l’éloge de son attitude lors du camp d’entraînement en Autriche. Il reviendra finalement dans le Merseyside pour servir de gardien de quatrième choix de Jurgen Klopp.

Alisson, Caoimhin Kelleher et Adrian sont tous en avance sur Karius dans l’ordre hiérarchique de Klopp à Liverpool. L’Allemand pourrait désormais choisir d’attendre l’été prochain pour sceller un transfert en tant qu’agent libre. Il a peu de chances de jouer des minutes de compétition en équipe première à Anfield.

Karius a enduré quelques années difficiles loin de Liverpool en prêt, il voudra donc trouver le meilleur club pour son avenir et ne pensait apparemment pas que ce serait à Bâle cet été.

L’Athetlic ajoute que les Reds ont encaissé 2,25 millions de livres sterling depuis son passage à Besiktas, qui n’ont finalement pas déclenché une option d’achat de 7,25 millions de livres sterling. Son prêt de deux ans a pris fin prématurément car l’équipe de Super Lig n’avait pas les moyens de payer ses dettes, tandis que le manager Senol Gunes a également critiqué ses performances.

Une année avec l’Union Berlin a suivi la saison dernière, mais Karius n’a figuré que cinq fois dans toutes les compétitions. Il n’a jamais réussi à assumer le rôle de premier choix. Urs Fischer a toujours préféré Andreas Luthe chaque fois que le joueur de 34 ans était disponible.

Maintenant, Karius passera au moins les quatre prochains mois dans la nature sauvage de Liverpool après avoir échoué à se mettre d’accord avec Bâle. Ce séjour pourrait également s’étendre à l’été si aucune offre appropriée n’arrive en janvier. Mais les Reds devront peut-être reconsidérer leur décision de ne pas le payer.

