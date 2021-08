Liverpool prêt à changer de position de transfert pour signer le clone de Gini Wijnaldum

in

Liverpool pourrait modifier ses plans de transfert s’il obtient le feu vert pour signer un joueur dans le moule de l’ancienne star Gini Wijnaldum cet été.

Malgré la perte de l’homme clé Wijnaldum lors d’un match libre contre le PSG cet été, le rouges ne devraient pas ajouter à leur seule signature de l’été Ibrahima Konaté dans les derniers jours de la fenêtre d’été. Cependant, un rapport publié mardi affirme que ce n’est peut-être pas tout à fait le cas.

Le Liverpool Echo déclare que le prodige de l’Ajax Ryan Gravenberch reste sur le radar de Jurgen Klopp.

Le joueur de 19 ans est considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents du football européen. Son jeu est également très similaire à celui de son compatriote Wijnaldum, Gravenberch étant considéré comme un remplaçant à long terme de l’ancien favori des Reds.

Gravenberch ne sera cependant pas bon marché, l’Ajax accordant une prime au jeune pour repousser Liverpool, Manchester United et Barcelone.

Le rapport ajoute que Liverpool ne se précipitera avant la date limite que s’il reçoit l’assentiment de le faire.

En effet, l’Echo précise qu’un accord est plus susceptible d’être conclu l’été prochain. Le joueur aura alors une autre saison de football de haut niveau à son actif.

Cependant, le seul problème avec cette approche est que son prix peut encore augmenter.

Robertson le dernier à s’inscrire

Pendant ce temps, Andy Robertson s’est engagé dans un nouveau contrat de cinq ans à Liverpool, le nouveau contrat du capitaine écossais doublant presque son salaire actuel.

Les Reds ont jusqu’à présent connu une période calme sur le marché des transferts d’été, avec seul Ibrahima Konaté a signé. Cependant, Liverpool est lié à une folie de la fenêtre de transfert tardive pour signer une star danoise, après l’avoir regardé en action lundi.

Mais au lieu des entrants, Liverpool s’est plutôt concentré sur la sécurisation de ses plus grandes stars à de nouveaux contrats. En effet, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson et Virgil van Dijk fait partie de ceux qui mettent le stylo sur papier.

Et maintenant, c’est au tour de l’arrière gauche fiable Robertson de s’engager dans la cause, le joueur s’engageant pour cinq ans supplémentaires. Il a été récompensé par une importante augmentation de salaire. Le dernier contrat qu’il a signé en 2019 valait, selon les rumeurs, 60 000 £ par semaine.

En effet, certains rapports affirment que son nouveau contrat le porte à 100 000 £ par semaine – une augmentation considérable.

L’accord maintient également Robertson à Anfield au-delà de son 32e anniversaire, garantissant que ses meilleures années seront dans le Merseyside.

Lors de la signature de son nouveau contrat, Robertson a déclaré : « Il n’y a aucun endroit où je préfère être. Je l’aime aux morceaux ici, c’est à la maison. Merci à tous pour leur soutien incroyable depuis le premier jour jusqu’à maintenant.

« Je me concentre sur le fait de travailler encore plus dur pour que nous puissions créer plus de bons souvenirs ensemble. »

