Liverpool prêt à subir de lourdes pertes à la sortie; générer une aubaine de l’accord Villa

in

Liverpool est prêt à sanctionner une sortie à «presque zéro coût» pour aider à sceller une sortie, bien que leurs livres aient été renforcés par un récent transfert de Villa.

Les rouges a lancé son été en beauté en annonçant la capture d’Ibrahima Konate pour 36 millions de livres sterling. Depuis lors, cependant, l’objectif du club s’est apparemment déplacé vers la réduction de la graisse de son équipe et la signature de ses actifs les plus précieux dans de nouveaux accords à long terme.

Fabinho, Trent Alexander-Arnold et plus récemment Alisson Becker ont tous écrit de nouveaux termes. Un récent rapport alors a révélé quels trois grands noms sont les prochains à l’ordre du jour.

Le pillage de leurs finances dans de nouveaux accords pour les stars actuelles peut ne pas faire couler le jus des fans comme le ferait une nouvelle signature. Cependant, peu diraient que s’éclabousser par la fenêtre avant de s’occuper des affaires plus près de chez soi serait une stratégie intelligente.

Néanmoins, les arrivées continuent d’être vantées dans les médias. Et si de nouveaux visages doivent arriver, des ventes peuvent d’abord être nécessaires.

Un joueur qui semble l’ailier suisse Xherdan Shaqiri est destiné à partir.

S’adressant au Corriere dello Sport en juillet (via Fabrizio Romano), Shaqiri a révélé que le conseil d’administration de Liverpool avait accepté sa demande de “nouveau défi”

“J’ai dit au conseil d’administration de Liverpool que je me sentais prêt pour un nouveau défi”, a déclaré Shaqiri. « Ils ont accepté ma décision et vont maintenant considérer les offres pour me vendre. Liverpool ne m’arrêtera pas cet été.

“J’adorerais revenir en Italie et j’aimerais jouer pour la Lazio.” Un possible U-Turn a été laissé entendre ces derniers jours, mais le dernier de Sport Witness a doublé le discours de sortie.

Quelle est la prochaine étape pour le 10 lié à la sortie de Man Utd? Chances de transfert de Pogba, Martial et Lingard évaluées

Perte sur Shaqiri compensée par l’accord de Villa

Citant le média italien Corriere dello Sport, ils révèlent que Shaqiri est en train de devenir une “cible de plus en plus appétissante” pour son club préféré, la Lazio.

Leur incapacité à changer l’ailier Joaquin Correa est considérée comme une pierre d’achoppement potentielle. Sans vendre d’abord l’Argentin, il sera difficile de générer le capital pour financer le déménagement de Shaqiri.

Néanmoins, Liverpool serait prêt à sanctionner l’accord potentiel “à un coût presque nul”, apparemment par respect pour l’attaquant.

Cela peut ne pas ressembler au type d’entreprise que les Reds généralement impitoyables réalisent généralement. Cependant, toute perte potentielle sur Shaqiri peut déjà avoir été récupérée de La signature de Danny Ings par Villa.

L’ancien leader de Liverpool a signé mercredi soir à Southampton. Et selon de nombreux rapports, la décision de Liverpool d’inclure une clause de vente dans son accord a été justifiée.

En effet, Liverpool aurait ajouté 6 millions de livres sterling supplémentaires à son kit de transfert de la vente d’Ings par Villa.

LIRE LA SUITE: Van Dijk admet qu’il a suscité la surprise avec un aspect clé du retour de Liverpool