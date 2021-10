Liverpool ‘prêt à vendre’ Alex Oxlade-Chamberlain alors qu’Arsenal prévoit un transfert surprise avec Mikel Arteta désireux de ramener son ancien coéquipier d’une blessure à Anfield

Liverpool est prêt à tirer profit d’Alex Oxlade-Chamberlain, au milieu des informations selon lesquelles il serait recherché à Arsenal.

Il a été affirmé que les Gunners envisageaient de ramener le milieu de terrain à l’Emirates Stadium après sa blessure dans le Merseyside.

‘The Ox’ a rejoint Arsenal à l’âge de 16 ans en 2011 et est rapidement devenu un favori des fans

.

Le milieu de terrain n’est plus qu’un remplaçant de Liverpool et souhaite s’éloigner

Oxlade-Chamberlain s’est effondré dans l’ordre hiérarchique à Anfield dans une période en proie à des problèmes de blessures, et on prétend que Mikel Arteta veut qu’il retourne dans le nord de Londres.

Le joueur de 28 ans a fait irruption sur la scène avec Southampton en 2010 à l’âge de 16 ans et a été repris par Arsenal un an plus tard pour un montant de 15 millions de livres sterling.

Après six saisons aux Emirats, le milieu de terrain a rejoint son rival Liverpool pour 35 millions de livres sterling et a remporté les titres de la Ligue des champions et de la Premier League.

Les problèmes de forme physique ont durement touché le joueur de 28 ans ces dernières années, le voyant tomber dans l’ordre hiérarchique du milieu de terrain de Jurgen Klopp derrière les jeunes Harvey Elliott et Curtis Jones.

. – .

Les jeunes de Liverpool Harvey Elliott et Curtis Jones ont devancé Chamberlain dans l’ordre hiérarchique du milieu de terrain

Les rapports du Sun affirment qu’un retour à Arsenal est sur les cartes, l’ancien partenaire du milieu de terrain Mikel Arteta étant un fervent admirateur de son ancien coéquipier.

Et le Daily Mirror affirme que Liverpool « ne gênera pas le joueur » s’il souhaite passer après plus de quatre ans dans le Merseyside, bien que seulement pour le bon prix.

On pense qu’Arsenal n’envisage un premier contrat de prêt de six mois pour le joueur que lorsque la fenêtre de transfert de janvier s’ouvre, avec une option pour rendre le transfert permanent à la fin de la saison.

Mais Liverpool a été des opérateurs astucieux sur le marché des transferts ces dernières années, réussissant toujours à obtenir de l’argent même pour leurs jeunes joueurs marginaux, et il est peu probable qu’ils permettent à Oxlade-Chamberlain d’aller pour moins que ce qu’il vaut.

.

Arteta veut ramener son ancien coéquipier Oxlade-Chamberlain aux Emirats

Oxlade-Chamberlain n’a réussi que 17 apparitions la saison dernière et a dû accepter sa nouvelle réalité en tant que substitut d’impact.

L’international anglais à 35 reprises plafonné à 125 000 £ par semaine avec Liverpool court jusqu’en 2023, mais il serait à la recherche d’un nouveau défi.

Le milieu de terrain a été une figure clé de la première course de Liverpool à la finale de la Ligue des champions sous Jurgen Klopp en 2017/18, marquant deux fois – dont une frappe à longue distance mémorable – pour aider à éliminer Manchester City en quart de finale.

La frappe d’Alex Oxlade-Chamberlain contre Manchester City a été un moment fort de sa carrière

Mais une blessure d’horreur contre Roma au tour suivant l’a empêché de jouer pendant un an

Mais il a ensuite subi une horrible blessure au genou lors de la victoire en demi-finale contre la Roma, ce qui l’a empêché de jouer pour la défaite finale contre le Real Madrid et pour la majeure partie de la saison suivante, ne faisant que deux apparitions tardives.

Il a de nouveau été clé la saison suivante en 2019/20 alors que Liverpool remportait son premier titre de champion en 30 ans, mais a depuis vu sa réputation s’effondrer.

