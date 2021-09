Liverpool publie un nouveau troisième kit modelé par les héros du club Virgil van Dijk et Jordan Henderson et s’inspire des drapeaux emblématiques de Kop

in

Liverpool a dévoilé son nouveau troisième kit, inspiré des drapeaux emblématiques du Kop.

Le club a révélé à quoi ressemblerait le maillot sur les réseaux sociaux mercredi matin, après avoir taquiné l’annonce la veille.

Van Dijk a été l’un des joueurs à modéliser le kit

Un certain nombre de stars du club figuraient dans la vidéo d’annonce, notamment Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Ibrahima Konate et Curtis Jones.

Le nouveau kit Liverpool est à prédominance jaune et présente des bordures à carreaux rouges et jaunes sur les bras et autour du col.

Il est disponible en pré-commande pour 69,95 £ sur le site Web du club.

Cela rappelle la bande jaune Crown Paints que le club portait dans les années 1980, qui était également jaune avec des bordures rouges, mais le nouveau maillot ne comporte pas de rayures rouges comme ce kit le faisait.

Le kit a été inspiré par les drapeaux emblématiques du Kop

Liverpool a connu une demande sans précédent pour le maillot extérieur tandis que ses maillots pour hommes se sont vendus avant même le début de la saison de Premier League.

Le club en est à sa deuxième saison avec Nike en tant que fabricant de kits après avoir mis fin à son accord avec New Balance.

Le troisième kit est majoritairement jaune, comme certaines de leurs chemises dans les années 1980

Les Reds espèrent que Van Dijk pourra enfiler ce maillot peu de temps après que le défenseur ait minimisé les soucis de blessure alors qu’il avait reçu un coup alors qu’il était en service international.

L’arrière central est tombé en se tenant la cheville lors du match des Pays-Bas contre la Turquie, mais a déclaré plus tard aux journalistes qu’il était “déjà dépassé”.

