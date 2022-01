Liverpool reçoit une approche Prem «concrète» pour Nat Phillips alors que le prix demandé baisse

Watford fait un geste concret pour le défenseur de Liverpool Nat Phillips sous les ordres de Claudio Ranieri, selon un rapport.

Nat Phillips sera demandé pendant la fenêtre de transfert de janvier après être tombé en disgrâce à Liverpool. Il a dépassé les attentes la saison dernière en remplaçant lors d’une crise de blessure. Mais avec le retour des défenseurs seniors de Liverpool, les chances sont limitées.

On avait même pensé que Phillips pourrait partir cet été, mais il a finalement signé un nouveau contrat à la place d’un geste surprise.

Aujourd’hui, six mois plus tard, les liens de sortie refont surface pour le joueur de 24 ans. Il n’a pas encore joué en Premier League cette saison, commençant une fois en Ligue des champions et faisant une apparition chacun dans la compétition européenne et la Coupe Carabao.

Cela l’a amené à reconsidérer sa position sur son avenir à Liverpool. Il a avoué récemment qu’il envisagerait de quitter le club afin d’avoir plus de temps de jeu.

L’intérêt pour ses services s’est accru de la part des clubs de Premier League conscients de ce qu’il peut faire. Un récent rapport de Sky Sports a également suggéré qu’il y avait des prétendants en Serie A.

Rester en Angleterre semble plus probable pour Phillips, cependant, et un nouveau rapport de Football Insider a clarifié un autre club qui pourrait faire un pas pour lui.

Le point de vente en ligne affirme que Watford est prêt à agir pour que Phillips l’aide à lutter contre la relégation. L’as né à Bolton aurait été demandé comme cible à Watford par leur entraîneur-chef Ranieri.

Phillips fait l’affaire alors que Watford cherche un nouveau défenseur central. Un accord pour Samir de l’Udinese est également sur le point d’être conclu, mais Phillips pourrait être un renfort supplémentaire.

Il a impressionné lors de 17 apparitions en Premier League la saison dernière, accumulant ainsi une bonne base d’expérience. Malheureusement, il n’a pas pu consolider son statut à Liverpool depuis.

Le prix demandé par Liverpool pour Nat Phillips clarifié

Sky Sports suggéré Phillips a déjà fait l’objet d’une offre de 7 millions de livres sterling d’un club anglais anonyme. Ils ont affirmé que Liverpool retenait plutôt des frais plus proches de 15 millions de livres sterling.

Mais selon Football Insider, le prix réel demandé pour Phillips est de 12 millions de livres sterling. De plus, ils réitèrent que les Reds écouteront les offres de l’ancien prêteur de Stuttgart.

Il est peu probable que Watford soit la seule équipe à en faire potentiellement un. Le site rappelle que West Ham est de forts prétendants pour Phillips.

Les Hammers ont perdu Angelo Ogbonna et Kurt Zouma à cause de blessures à long terme. S’ils veulent maintenir leur poussée vers les places européennes, il est essentiel qu’ils trouvent un moyen de combler le fossé.

West Ham est dans une bien meilleure position que Watford dans le tableau. Par conséquent, ils peuvent être une destination plus attrayante.

Mais Liverpool et Phillips auront de nombreux éléments à prendre en compte pour préparer la prochaine étape de sa carrière. Quoi qu’il arrive, il semble de plus en plus probable qu’il s’éloigne du Merseyside.

Rebond du nouveau manager ou encore flatline ? Noter les départs de Rangnick, Conte, Gerrard…

Newcastle espère la signature de l’attaquant de Liverpool

Il semble que les principaux objectifs de Liverpool ce mois-ci doivent être les sorties des joueurs plutôt que les arrivées.

Plusieurs joueurs marginaux, comme Nat Phillips, envisagent leur avenir avec l’attrait de plus de temps de jeu ailleurs s’avérant attrayant.

Un autre membre de l’équipe qui pourrait être sur le point de sortir est Divock Origi, qui, selon le Daily Telegraph, figure sur une liste restreinte de quatre cibles d’attaque pour Newcastle United.

Newcastle espère trouver une couverture pour Callum Wilson cet hiver. Il est actuellement sur la touche à cause d’une blessure au mollet. Bien qu’il soit l’un des meilleurs joueurs de l’équipe de Newcastle, ses problèmes physiques pourraient les inciter à trouver un nouvel attaquant en janvier.

Le Telegraph a maintenant révélé quatre joueurs qu’ils envisagent de renforcer dans le dernier tiers. En tête de leur liste se trouve l’attaquant de Liverpool Origi.

L’international belge a le statut de héros culte à Anfield pour son rôle dans leur victoire en Ligue des champions 2019. Cependant, il reste très un joueur marginal.

Origi n’a pas encore commencé un match de Premier League cette saison, ne faisant que trois apparitions dans l’élite depuis le banc. Il a par la suite été lié à une sortie hivernale.

Origi a des admirateurs en Serie A, mais pourrait encore avoir la chance de rester en Premier League. Ayant déjà été lié à West Ham, le Telegraph suggère maintenant qu’il figure sur la liste restreinte de Newcastle.

Les Magpies ont appris que Liverpool pourrait vendre Origi pour seulement 7 millions de livres sterling. Ils estiment que ce serait un investissement judicieux, bien que son salaire soit plus coûteux.

Bien sûr, leurs nouveaux propriétaires peuvent se permettre ces exigences s’ils le souhaitent. Et si Origi fait part de son désir de quitter Liverpool, ses employeurs actuels ne se mettront pas en travers de son chemin – malgré le fait qu’ils se soient privés des attaquants Mohamed Salah et Sadio Mane au cours de leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations.

LIRE LA SUITE ~ Euro Paper Talk: accord de double attaquant pour Klopp avec le temps du favori de Liverpool maintenant écoulé