Il s’avère que la plus grande peur de Jurgen Klopp est à nouveau d’être obligé d’aligner un duo d’arrière central composé de Jordan Henderson et Fabinho. Et qui peut le blâmer? La crise des blessures de la saison dernière en est une qui laisse des cicatrices, même celles qui ont l’âme la plus courageuse comme Klopp. Cela a été la plus grande leçon apprise à la dure pour ceux de Liverpool; une leçon dont ils ont pris des notes lors de l’examen de cette campagne jusqu’à présent.

En 2019 et 2020, si Virgil van Dijk et Andy Robertson n’étaient pas sur le terrain, cela signifiait qu’il était temps pour le football de la Coupe Carabao. Une saison de crise des blessures plus tard, cependant, et aucun risque n’est pris. Et à juste titre. Klopp utilise son équipe et les joueurs qui en bénéficient ne remboursent le manager que dans la devise respectable de la performance.

Liverpool récolte enfin les fruits de la rotation des équipes

Kostas Tsimikas : pousser Andy Robertson jusqu’au bout

Comme évoqué précédemment, Robertson est devenu trop habitué à jouer presque chaque minute d’une saison de Ligue des champions et de Premier League. Même lorsque Kostas Tsimikas est arrivé pour la première fois en 2020, des blessures, un accrochage avec Covid, et donc un manque de netteté, ont signifié que le rôle de Robertson n’a pas changé – conduisant à un éventuel épuisement professionnel.

En jetant un coup d’œil à l’équipe de Liverpool, le nom de Robertson s’est imposé comme celui qui avait besoin de repos; sa forme a commencé à plonger; il avait l’air d’un joueur qui avait joué dans l’intensité des courses au titre et des victoires en Ligue des champions sans repos nécessaire. Parce qu’il l’a fait. Quand une blessure est survenue en pré-saison, ce n’était pas surprenant, mais c’était inquiétant. Comment les Tsimikas non prouvés remplaceraient-ils M. Reliable Robertson ? Nous avons rapidement obtenu notre réponse à cette question.

Tsimikas s’est parfaitement intégré au rôle de Robertson, ajoutant ses propres attributs et menant à plusieurs cris pour une place beaucoup plus cohérente dans l’équipe première. Avec huit draps propres, huit victoires et deux passes décisives en huit matchs, ces cris ne sont pas sortis de rien non plus. En fait, l’international grec avait un bon dossier. Mais c’est à ce moment-là que Robertson est revenu avec une batterie à nouveau chargée et prête à partir – enregistrant trois passes décisives lors de ses deux derniers matchs contre Southampton et Everton. L’impact de la façon dont les compétitions pour les places peuvent être bénéfiques n’a jamais été aussi clair.

Jordan Henderson et Alex Oxlade-Chamberlain se poussent également

Il n’y a pas si longtemps, Alex Oxlade-Chamberlain a été radié à Liverpool; apparemment destiné à un déménagement ailleurs. Après tout, dans une équipe de milieux de terrain allant de Thiago Alcantara, Fabinho et Naby Keita à Harvey Elliott, Curtis Jones et Jordan Henderson, où Oxlade-Chamberlain réduirait-il le nombre de minutes satisfaisant ? C’est là que les blessures entrent en jeu.

Ce qui semble maintenant être des coups inévitables à Keita et Thiago a donné à Chamberlain une vague d’espoir; un slither qu’il est depuis devenu beaucoup plus après avoir saisi son opportunité. Avec Keita et Jones toujours absents, c’est l’ancien homme d’Arsenal qui pousse pour la place d’Henderson. Et, tout comme dans la bataille entre Tsimikas et Robertson, les performances d’Henderson ont augmenté d’un niveau en conséquence.

Le capitaine de Liverpool a parfois dirigé le match à Goodison Park – marquant une fois et aidant une fois lors d’une victoire 4-1.

Takumi Minamino et Divock Origi remplissent leurs rôles à la perfection à Liverpool

Parmi les trois premiers de haut vol à Liverpool, qui sont devenus aussi inévitables que la pluie un jour de barbecue en Angleterre, il est facile d’oublier Takumi Minamino et Divock Origi. Alors, que diriez-vous d’un rappel? Les deux joueurs ont tranquillement des saisons à noter à Anfield. Bien sûr, ils n’ont pas toujours les meilleurs adversaires devant eux, mais ils ne peuvent jouer que contre ce qu’ils affrontent. Et effectuer est exactement ce qu’ils ont fait.

Jusqu’à présent cette saison, Minamino a marqué quatre buts en 343 minutes d’action – l’équivalent d’un peu plus de trois matchs. Pendant ce temps, Origi a marqué cinq buts en 291 minutes – l’équivalent, encore une fois, d’un peu plus de trois matchs. Le plus grand compliment que vous puissiez faire aux deux est que le tumulte ne serait pas fort si les deux attaquants commençaient contre les Wolves samedi; ils ont plus que mérité un départ en Premier League, et ils en auraient été récompensés sans la forme fulgurante de Diogo Jota, Sadio Mane et Mohamed Salah.

Formulaire des joueurs d’escouade : la clé de l’argenterie

L’équipe de Liverpool ne compte peut-être pas des joueurs d’une classe aussi reconnaissable que ceux de Hakim Ziyech et Christian Pulisic de Chelsea, ou de Ferran Torres et Raheem Sterling de Manchester City. Mais ce sont des joueurs qui jouent à un niveau d’engagement, de désir et de forme similaire. Ziyech, par exemple, n’a été impliqué que dans un seul but de plus qu’Origi cette saison après avoir joué 514 minutes de plus.

Il est clair que, sur le papier, l’équipe de Liverpool n’est pas au même niveau de profondeur que celle de Chelsea ou de Manchester City. Lorsqu’il est utilisé efficacement, cependant, il peut certainement récolter les mêmes récompenses souhaitables.

