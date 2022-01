Liverpool rejette l’offre de 7 millions de livres sterling d’un club de Premier League sans nom pour Nat Phillips, les Reds exigeant 15 millions de livres sterling pour le défenseur

Liverpool aurait refusé une offre de 7 millions de livres sterling d’un rival de Premier League pour Nat Phillips.

Selon le Mail, le défenseur suscite l’intérêt de certains clubs de haut vol anglais ainsi que de l’étranger, mais une partie a vu son offre initiale repoussée car les Reds demandent 15 millions de livres sterling pour le joueur de 24 ans.

GETTY

Phillips pourrait bientôt quitter Anfield

Phillips a été repêché dans le onze de Liverpool la saison dernière au milieu d’une crise de blessures pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip ont tous été écartés à un moment donné et le diplômé de l’académie est intervenu et a souvent réalisé des performances impérieuses dont il pouvait être fier au cœur de la défense.

Cependant, n’ayant joué que quatre fois cette saison et totalisant 224 minutes d’action en équipe première, Phillips pense que c’est peut-être le meilleur moment pour obtenir plus d’action en équipe première.

« Je veux jouer à des jeux. Cela a été difficile parce que la compétition pour entrer dans cette équipe est féroce », a-t-il déclaré à Sky Sports en décembre.

.

Phillips est intervenu au milieu d’une crise de blessures pour Liverpool la saison dernière

« Le manager et moi sommes d’accord pour dire que la meilleure chose pour moi est de jouer le plus de matchs possible. Je pense que vous avez vu l’année dernière que je me suis bien développé.

« Je vais voir ce qui se passe [in January] et partir de là. Je pense qu’en ce moment, il est peu probable que je joue beaucoup de matchs pour Liverpool, donc si une opportunité se présente où j’ai la chance de le faire ailleurs et que cela convient à tout le monde, c’est certainement quelque chose qui m’intéresserait .

« J’ai eu l’exposition et l’expérience de la Premier League et de la Ligue des champions. Alors peut-être que ces situations où vous êtes nouveau et nerveux, je suis passé par cette phase. Je serai tout de suite prêt à m’impliquer et à jouer.

Phillips est le quatrième défenseur central de Klopp lorsque tous ses défenseurs sont en forme, il est donc compréhensible qu’il veuille partir avec ses minutes actuellement limitées.

Van Dijk, Matip, Ibrahima Konate et Gomez sont tous devant lui dans l’ordre hiérarchique à Anfield.

West Ham a plusieurs joueurs blessés à l’arrière et il est entendu qu’ils ont manifesté un intérêt pour le joueur en décembre.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.