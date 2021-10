Liverpool rejoint Manchester United dans la course pour signer Kalvin Phillips de Leeds – News 24

Manchester United est sur le point de se battre avec ses rivaux amers Liverpool pour Kalvin Phillips de Leeds l’été prochain.

United a désespérément besoin d’un milieu de terrain défensif, n’ayant pas renforcé cette zone cet été, cherchant à leur coûter cher cette campagne.

En conséquence, le club a été essentiellement lié à tous les milieux défensifs de la Premier League et de toute l’Europe.

Et Phillips, 25 ans, ne fait pas exception après une série de bonnes performances la saison dernière et à l’Euro, le consacrant comme une éventuelle alternative moins chère.

Mais maintenant, Liverpool a rejoint la course sachant qu’il doit renforcer ses propres rangs au milieu de terrain et n’a pas été découragé par le prix de 60 millions de livres sterling.

Phillips n’a plus que deux ans sur son contrat actuel et est actuellement en pourparlers sur une prolongation, mais on pense qu’il pourrait être persuadé de partir si la bonne offre se présentait.

Lorsqu’il a répondu à des questions sur l’avenir de son talisman, le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, a déclaré ce qui suit :

«Je suis sûr que le jour où il quitte Leeds et la façon dont il le fait, loin de provoquer une déception – bien sûr, cela générera de la déception – mais cela va renforcer son lien avec le club, les gens et la ville.

« Je suis sûr qu’il ne partirait que s’il était garanti que le lien avec l’endroit où il est né reste intact. Il saura comment le faire.

Phillips a rejeté les éloignements dans le passé, mais pas d’un géant du football comme United ou Liverpool.

On pense qu’étant donné l’option, il préférerait un déménagement dans le Merseyside en raison du fait que sa famille vit toujours à Leeds, et il craindrait pour leur sécurité s’il rejoignait United.

Il ne serait pas le premier joueur à faire un tel changement, avec Alan Smith le dernier joueur à le faire en 2004, mais cela mettrait fin à son statut de dieu avec son club de ville natale.