Liverpool remporte la victoire après avoir battu Arsenal 0-3

04/03/2021 à 23:04 CEST

le Liverpool a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Arsenal pendant le match qui s’est déroulé dans le Emirates Stadium ce samedi, qui s’est terminé sur un score de 0-3. Les deux équipes revenaient en Premier League après plus de trois mois d’inactivité en raison de la crise sanitaire du coronavirus. le Arsenal Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 3-3 lors du dernier match contre lui. Jambon de l’Ouest. Quant à l’équipe visiteuse, le Liverpool perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Chelsea. Grâce à ce résultat, l’ensemble des « rouges » est cinquième, tandis que le Arsenal il est neuvième à la fin du match.

Pendant la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, de sorte que les joueurs ont quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe des « Reds », qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Diogo Jota en minute 64. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, en augmentant les distances grâce à l’objectif de Salah à 68 minutes. Après une nouvelle pièce, le score du Liverpool, qui a augmenté le score avec un nouvel objectif de Diogo Jota, réalisant ainsi un doublé à la 82e minute, mettant ainsi fin au duel sur un résultat final de 0-3.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Arsenal a donné accès à Cédric Soares, Elneny et Martinelli pour Tierney, Ceballos et Aubameyang, Pendant ce temps, il Liverpool a donné accès à Diogo Jota, Wijnaldum et Rhys Williams pour Robertson, Firmino et Kabak.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Gabriel Magalhães par le Arsenal déjà Diogo Jota par l’équipe des ‘Reds’.

Avec cette brillante performance, le Liverpool il monte à 49 points en Premier League et se place à la cinquième place du tableau, occupant une place d’accès à la Ligue Europa. Pour sa part, Arsenal il reste avec 42 points avec lesquels il a atteint le trentième jour.

Le prochain engagement de Premier League pour lui Arsenal est contre lui Sheffield Utd, Pendant ce temps, il Liverpool fera face au Aston Villa.

Fiche techniqueArsenal:Leno, Gabriel Magalhães, Holding, Tierney (Cédric Soares, min.45), Chambers, Ceballos (Elneny, min.58), Thomas, Ødegaard, Aubameyang (Martinelli, min.77), Pépé et LacazetteLiverpool:Alisson, Kabak (Rhys Williams, min.84), Phillips, Robertson (Diogo Jota, min.61), Alexander-Arnold, Fabinho, Milner, Thiago, Mané, Firmino (Wijnaldum, min.78) et SalahStade:Emirates StadiumButs:Diogo Jota (0-1, min. 64), Salah (0-2, min. 68) et Diogo Jota (0-3, min. 82)