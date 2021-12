Liverpool remporte une énorme victoire alors qu’Origi étourdit les loups fougueux avec un dernier effort

Un vainqueur au dernier souffle du remplaçant Divock Origi a assuré que Liverpool se hisse au sommet de la Premier League avec une énorme victoire 1-0 sur les Wolves.

Les loups étaient organisés en première mi-temps, mais Liverpool avait encore les meilleures opportunités. Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Diogo Jota auraient tous pu ouvrir le score.

Alors que Liverpool cherchait un vainqueur en deuxième mi-temps, la menace de contre-attaque des Wolves a pris vie et le match s’est ensuite ouvert à un rythme soutenu.

Il semblait que les Wolves allaient empêcher Liverpool de marquer pour la première fois en Premier League cette saison. Cependant, Origi est apparu après quatre minutes de temps supplémentaire pour s’assurer qu’ils capitalisaient sur Défaite 3-2 de Chelsea contre West Ham au début du coup d’envoi.

Liverpool avait marqué 14 buts et n’en avait encaissé qu’un sur quatre matchs avant l’affrontement de samedi à Molineux. Cependant, la vilaine victoire 1-0 a envoyé le manager Jurgen Klopp en extase dans une égale mesure.

Les deux équipes se sont retrouvées coincées dès le départ, alors que Fabinho et Ruben Neves se sont affrontés et se sont blessés immédiatement après le coup d’envoi.

Salah, qui est entré dans le match avec 19 buts en 19 matchs, était vif et il a à la fois gagné et perdu des batailles individuelles avec Rayan Ait-Nouri sur le flanc droit, l’homme des Wolves excellent tout au long.

Mais les Wolves étaient organisés à l’arrière dans les premières étapes et ont rendu la vie dure aux visiteurs. À l’autre bout, Adama Traoré a bloqué un centre avant que Raul Jimenez ne tire haut et loin.

Après cette chance, Liverpool est passé à la vitesse supérieure. Thiago Alcantara a fait flotter le ballon vers la droite, où Trent Alexander-Arnold était libre et a volé une belle occasion.

Travaillant cette fois vers la gauche, ancien homme des loups Jota a dépassé Nelson Semedo et a dirigé le centre d’Alexander-Arnold au large. Salah était alors sur le point de taper dans le centre d’Andy Robertson mais Max Kilman a fait une excellente pression sur l’attaquant.

Les opportunités offensives des Wolves diminuaient alors que Liverpool dominait le ballon.

En effet, Traoré peinait à tenir le ballon en l’air n’a pas aidé.

La seule fois où l’international espagnol a gardé le ballon et l’a déplacé, cela s’est terminé avec le gardien des Reds, Alisson, effaçant un dangereux centre bas.

Début de deuxième mi-temps animé

Les deux équipes étaient directement sorties des blocs en deuxième mi-temps. Jota, Salah puis Sadio Mane ont tous été impliqués dans un mouvement à une touche que Mane n’a pas pu convertir.

De l’autre côté, Traoré a bien dépassé Virgil van Dijk mais son coéquipier Hwang Hee Chan ne pouvait pas convertir.

Comme en première mi-temps, Liverpool a réagi à cette pression. C’était un flipper sur corner, Raul Jimenez a bloqué un effort puis Thiago a forcé un arrêt du gardien Jose Sa.

Cependant, Jota avait alors la plus grande chance de la mi-temps. Il a dérobé le ballon à Romain Saiss et a eu la chance de marquer, mais Conor Coady a fait un dégagement fantastique sur la ligne.

Cette chance a vu le jeu et les deux groupes de fans exploser dans une autre vitesse. Traoré s’est davantage impliqué et a forcé les défis de Fabinho et Robertson, pour lesquels les deux hommes de Liverpool ont reçu des cartons jaunes.

Origi arrache le dernier vainqueur de Liverpool

Ait-Nouri a fait des contributions plus cruciales pour nier Liverpool tandis qu’Alexander-Arnold a tiré un tir qui augmentait toujours.

La menace de contre-attaque des loups a diminué et ils se sont assis dans les 10 dernières minutes alors que l’équipe de Klopp dominait.

Mane et Salah avaient des tirs sauvés par Sa, mais le gardien de but a finalement été battu par Origi. Van Dijk a donné le ballon à Salah, qui l’a remis à l’attaquant belge.

Origi a touché, a pivoté puis a tiré le ballon dans le filet à bout portant. Klopp s’est déchaîné sur la ligne de touche, mais ce fut un déchirement pour les Wolves, qui avaient si bien réussi à empêcher les Reds de tirer vers l’avant.