Liverpool rend un brillant hommage à Roger Hunt avec la mosaïque Kop avant le choc de la Premier League avec Man City

in

Liverpool a rendu un brillant hommage à l’ancien attaquant Roger Hunt, malheureusement décédé à l’âge de 83 ans.

Hunt, qui faisait également partie de la formation anglaise qui a remporté la Coupe du monde en 1966, est le deuxième meilleur buteur des Reds avec 285 buts.

.

Liverpool a rendu un brillant hommage à Roger Hunt

.

En plus de la mosaïque, il y avait beaucoup de drapeaux et de bannières sur Hunt

Les hommages ont afflué pour la légende après sa mort et Liverpool a rendu un hommage particulier à Anfield avant leur affrontement avec Man City.

Le club a disposé une mosaïque Tifo sur les sièges du Kop qui disait « Sir Roger », comme il était affectueusement surnommé par les fans.

Il figurait également sur la couverture du programme du match City avec Jurgen Klopp rendant hommage à Hunt dans ses notes.

.

Une minute d’applaudissements a eu lieu avant le coup d’envoi

Il a déclaré: «Avant le match, nous ferons une pause pour rendre hommage à une personne qui est aussi responsable que quiconque de faire en sorte que des occasions comme aujourd’hui comptent autant qu’elles le font pour le Liverpool Football Club. Sir Roger Hunt, décédé paisiblement cette semaine, était un véritable géant.

«Depuis que je suis à Liverpool, j’ai essayé d’en apprendre le plus possible sur les personnes qui ont construit cette institution sur leur talent, leur engagement, leur personnalité et leurs réalisations. Les légendes dont nous nous appuyons sur les épaules.

« Sir Roger est quelqu’un dont la contribution peut être égalée par d’autres légendes mais pas dépassée. Ses buts ont propulsé l’équipe de Bill Shankly dans l’élite, puis à remporter des titres de champion et une FA Cup.

Liverpool fc

Hunt est l’un des meilleurs joueurs de Liverpool

Liverpool fc

Hunt était un joueur clé dans les premières années de la période dorée de Liverpool, après ses débuts en 1959, il a aidé le club à atteindre la première division en 1962

«La façon dont il a joué signifiait qu’il a établi les normes depuis le devant du terrain. Sa capacité naturelle était assortie d’une attitude consistant à travailler plus dur que quiconque et à faire tout ce que vous pouviez pour aider votre équipe et vos coéquipiers.

« Tout ce que j’entends de ceux qui se souviennent de l’avoir vu jouer dit qu’il aurait prospéré dans notre équipe. J’espère que l’effusion d’amour et d’appréciation apportera du réconfort à sa famille. J’espère qu’ils comprendront à nouveau pourquoi les fans de Liverpool choisissent de l’honorer en tant que « Monsieur ».

“J’ai vu une citation de lui disant que l’honneur venant du Kop signifiait plus qu’il ne pourrait jamais venir de n’importe quel établissement ou organisation. Nous devons nous souvenir et rendre hommage, puis nous essayons de jouer d’une manière dont il aurait été fier : être altruiste, engagé et aventureux.