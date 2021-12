Liverpool repérera Naby Keita 2.0 à la CAN, également une cible pour Newcastle

Photo de LOUISA GOULIAMAKI/. via .

Selon Foot Mercato, Liverpool gardera un œil sur Aguibou Camara pendant la Coupe d’Afrique des Nations, un joueur que Newcastle admire également.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, le média français pense que Liverpool a déjà beaucoup repéré le joueur de 20 ans cette saison et prévoit de le faire à nouveau pendant la CAN.

Foot Mercato ajoute que dix autres équipes gardent un œil sur l’international guinéen à 9 sélections, avec Eddie Howe parmi les intéressés.

On dit qu’il est peu probable que Camara quitte l’Olympiacos cet hiver, en partie à cause de son implication dans la CAN.

Cependant, les géants grecs s’attendent à une ruée estivale à travers l’Europe pour leur n°22 tant convoité, qui réalise une superbe campagne.

Le jeune a marqué cinq buts en 25 apparitions au milieu de terrain, tout en enregistrant également quatre passes décisives.

Foot Mercato pense que l’Olympiacos évalue son prodige à 15 millions d’euros (12,6 millions de livres sterling).

Qu’est-ce que Liverpool ou Newcastle obtiendraient à Aguibou Camara ?

Photo par ARIS MESSINIS/. via .

Fait intéressant, Foot Mercato compare Camara à un joueur que Jürgen Klopp connaît bien – Naby Keita.

Le joyau guinéen joue exactement comme le n ° 8 de Liverpool – les deux sont de petits milieux de terrain qui respirent la créativité et excellent également dans le dribble.

Curieusement, Sportime pense que Liverpool et l’Olympiacos ont de bonnes relations, ayant déjà fait des affaires lorsque Klopp a amené Kostas Tsimikas à Anfield en 2020.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Cela désavantagerait apparemment Newcastle, bien que vous ne puissiez pas exclure les Magpies de la course en raison de leurs nouvelles richesses.

Gardez un œil sur cette saga – les performances de Camara à la CAN pourraient avoir un impact énorme sur sa carrière de footballeur.

