Liverpool reste avec les trois points contre Leeds United (0-3)

12/09/2021 à 19:32 CEST

Les Liverpool a montré sa meilleure version lors du match joué dans le Route d’Elland contre Leeds, qui s’est soldé par une victoire (0-3). Les Leeds United voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Burnley. Du côté de l’équipe visiteuse, le Liverpool a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Chelsea. Avec ce marqueur, l’ensemble longe est dix-septième, tandis que le Liverpool il est troisième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Liverpool, qui a tiré le coup de canon sur le Route d’Elland avec un peu de Salah à 20 min. Après cela, la première mi-temps s’est terminée par un résultat de 0-1.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour l’ensemble des ‘Reds’, qui ont mis plus de terrain entre les deux avec un but de Fabinho quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 50. L’équipe visiteuse s’est de nouveau jointe, augmentant les différences en établissant le 0-3 au moyen d’un but Crinière dans le dernier souffle du match, en ’92, concluant le match avec un score final de 0-3.

Le technicien de la Leeds, Marcelo Bielsa, a donné accès au champ à Struijk, Roberts et James remplacement Llorente, Rodrigue et Harrison, tandis que de la part du Liverpool, Jürgen Klopp remplacé Henderson, Oxlade-Chamberlain et Keita pour Elliott, Diogo Jota et Thiago.

Dans le duel, un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus. Les habitants ont montré un carton jaune à Tonnelier et Llorente et carton rouge à Struijk. Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Fabinho.

Avec ce résultat, le Leeds il reste deux points et le Liverpool ça monte jusqu’à 10 points.

Le lendemain le Leeds United sera mesuré avec le Newcastle United, tandis que l’ensemble des ‘Reds’ jouera son match contre les Palais de cristal.

Fiche techniqueLeeds United :Meslier, Llorente (Struijk, min.33), Cooper, Junior Firpo, Ayling, Phillips, Dallas, Rodrigo (Roberts, min.47), Harrison (James, min.68), Raphinha et BamfordLiverpool :Alisson, Van Dijk, Matip, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago (Keïta, min.93), Elliott (Henderson, min.63), Mané, Diogo Jota (Oxlade-Chamberlain, min.82) et SalahStade:Route d’EllandButs:Salah (0-1, min. 20), Fabinho (0-2, min. 50) et Mané (0-3, min. 92)