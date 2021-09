Liverpool reste invaincu mais perd des points à Brentford

Le Liverpool de Jurgen Klopp regrettera les occasions manquées car ils n’ont pris qu’un point de leur rencontre avec Brentford dans un thriller de six buts. Malgré le match nul, Liverpool reste invaincu en Premier League.

Après que les deux équipes aient nommé des équipes affaiblies lors de la Coupe Carabao en milieu de semaine, les formations étaient plus familières pour ce match de Premier League alors que Liverpool semblait rester la seule équipe invaincue de la division. Brentford a pris les devants grâce au tout premier but d’Ethan Pinnock en Premier League après une routine de coup franc bien travaillée, mais Diogo Jota a hoché la tête à la maison d’un superbe centre de Jordan Henderson pour égaliser les scores à la mi-temps.

Les Reds ont ensuite pris l’avantage à deux reprises en seconde période grâce à Mohamed Salah et Curtis Jones. Le premier a vu l’Egyptien retourner à la maison une première frappe après un magnifique ballon dans le dos de Fabinho. Puis, avec un peu plus de 20 minutes à jouer, Curtis Jones a tiré sur la cible. Sa frappe féroce du bord de la surface a battu David Raya via une déviation.

Mais Vitaly Janelt et le remplaçant Yoane Wissa ont rattrapé les visiteurs. Janelt a réussi à hocher la balle au-dessus de la ligne après un peu de bousculade qui a vu Brentford frapper la barre. Puis avec seulement huit minutes de la fin, Wissa a gardé son sang-froid dans la surface. Le ballon lui est tombé et il a levé le ballon au-dessus du plongeant Alisson pour arracher un point bien mérité aux hôtes.

Histoire d’occasions manquées pour Liverpool

Aussi bon que soit Brentford, Liverpool pensera qu’il aurait probablement dû gagner. Il a fallu quelques arrêts inspirés de David Raya pour maintenir le niveau des scores à deux reprises. Le premier a vu l’ancien gardien des Blackburn Rovers repousser Jota à bout portant avec un superbe arrêt instinctif. L’attaquant portugais cherchait à convertir le rebond de la frappe de Curtis Jones qui a touché le poteau.

Sadio Mane a trouvé Mohamed Salah derrière pour boucler les points à 3-2. Au lieu d’une première frappe de marque dans le coin le plus éloigné à sa gauche. L’Egyptien a touché et a tenté de soulever le ballon au-dessus de Raya, mais malheureusement pour son équipe, l’effort était au-dessus de la barre.

Puis, dans les derniers instants, une balle dangereuse devant le but semblait destinée à être tapée à la maison par Roberto Firmino. Cependant, une déviation juste avant que Firmino ne cherche à envoyer le ballon vers le but pour un but contre son camp déchirant. Heureusement pour Brentford, Raya a réussi à empêcher Liverpool de prendre les trois points à la mort avec un autre meilleur arrêt.

Plus de disques pour Mohamed Salah

Bien que n’étant pas le résultat qu’il souhaitait, Mo Salah a battu un nouveau record avec un maillot de Liverpool. Il est devenu le joueur le plus rapide de Liverpool avec 100 buts pour un seul club, ne lui prenant que 151 matchs pour franchir le cap. Sergio Aguero à Manchester City, Harry Kane pour Tottenham Hotspur et Alan Shearer pour Blackburn Rovers sont les seuls joueurs à avoir réalisé l’exploit plus rapidement. Le but numéro 131 dans un maillot de Liverpool a permis à Salah de se hisser au dixième rang de leur liste de buteurs de tous les temps.

Liverpool reste invaincu

Dans l’ensemble, ce fut une journée frustrante pour l’équipe du Merseyside, mais Klopp prendra des points positifs avec le résultat. Malgré les domaines à améliorer pour son équipe, le match aurait pu aller dans un sens ou dans l’autre à la fin. Une montre incroyable pour les neutres, les deux équipes pensant qu’elles auraient pu la gagner. Liverpool a raté ses chances tandis que le dernier vainqueur d’Ivan Toney a été sanctionné pour hors-jeu.

Ce sera une grosse semaine pour Liverpool qui se rendra à Porto en Ligue des champions avant d’affronter Pep Guardiola et Manchester City en Premier League dimanche.

