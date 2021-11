Liverpool rivalisera avec Leicester, Newcastle pour la starlette alors que le mouvement de Prem s’inclinait

Liverpool se battra contre Leicester et Newcastle pour la signature d’Aguibou Camara, évalué à 20 millions de livres sterling.

Il s’agit d’un milieu de terrain offensif de 20 ans représentant l’Olympiacos en Super League grecque. Il est sur quatre buts en neuf matches de championnat jusqu’à présent cette campagne, aidant l’Olympiacos à prendre une avance de six points au sommet.

Camara acquiert également de l’expérience en Ligue Europa. Il a joué contre le Royal Antwerp, Fenerbahce et l’Eintracht Frankfurt dans le groupe D, bien qu’il n’ait pas encore marqué dans la compétition.

Camara est un talent brillant qui compte déjà huit sélections pour son équipe nationale, la Guinée. Il a rejoint l’Olympiacos pour seulement 109 000 £ en juillet, mais pourrait ne pas y être plus longtemps.

Le Sun écrit que Liverpool, Leicester et Newcastle le suivent tous avant les offres potentielles. Ils admirent sa capacité à avoir un grand impact sur les jeux, malgré son jeune âge.

Le trio de Premier League a pris contact avec l’agent de Camara. Des proches du meneur de jeu affirment qu’une Premier League devrait avoir lieu d’ici l’été prochain.

Il est également considéré comme « l’un des talents les plus excitants d’Europe en ce moment ».

Le président de l’Olympiacos, le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, a placé ses exigences très haut. Une offre d’une valeur de 20 millions de livres sterling sera nécessaire pour éloigner le joueur du Pirée.

Cependant, ce prix pourrait augmenter si Camara continue d’impressionner dans l’élite grecque et en Europe.

L’attaquant pourrait suivre les traces de l’arrière gauche grec Kostas Tsimikas. Il a fait 86 apparitions pour l’Olympiacos avant que Liverpool ne revienne pour ses services en août de l’année dernière.

Largement considéré comme le remplaçant d’Andy Robertson, Tsimikas a joué neuf fois cette campagne.

Un certain nombre d’autres stars ont représenté l’Olympiacos avant de passer en Premier League. Luka Milivojevic, Daniel Podence et Jose Sa en sont des exemples récents.

Star insiste sur le fait que le déménagement à Liverpool était un « bon choix »

Pendant ce temps, le milieu de terrain des Reds Thiago Alcantara a déclaré que son transfert à Anfield en septembre 2020 était « le bon choix ».

L’Espagnol, 30 ans, a dû faire face à plusieurs blessures alors qu’il était dans le Merseyside. Mais il a montré sa classe lorsqu’il était en pleine forme – c’est maintenant juste une question de cohérence.

Des rumeurs récentes ont suggéré qu’un retour à Barcelone pourrait être de mise pour le milieu de terrain central. Cependant, Thiago semble heureux de travailler sous la tutelle de Jurgen Klopp.

« À cent pour cent, j’ai fait le bon choix, le bon geste », a-t-il déclaré.

«On ne sait jamais parce que les blessures vous obligent à arrêter votre fréquence de jeu, pour en savoir beaucoup plus sur les performances de votre équipe sur le terrain.

« Vous pouvez regarder votre football à chaque fois et la théorie est géniale mais la pratique est encore meilleure.

« Je déteste que mes coéquipiers et moi soyons blessés, mais cela fait partie de notre travail et de notre vie. Lorsque nous sommes en forme, nous devons avoir des performances aussi élevées que possible. »

