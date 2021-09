Liverpool s’apprête à dépasser Arsenal et West Ham avec des plans pour augmenter la capacité d’Anfield de 7 000 sièges confirmés

in

Liverpool a confirmé qu’il augmenterait la capacité d’Anfield de 7 000.

En raison d’être prêts pour la saison 2023-24, les Reds étendront le stand d’Anfield Road, avec le niveau inférieur rénové et un nouveau niveau supérieur créé.

.

Anfield accueillera bientôt plus de 61 000 personnes

Liverpool continuera à jouer des matchs au stade comme d’habitude pendant la construction.

Les travaux porteront sa capacité globale à plus de 61 000, ce qui en fera le troisième plus grand stade de Premier League du pays.

Anfield pourra également accueillir jusqu’à six concerts et événements majeurs dans l’arène par an.

Andy Hughes, directeur général du Liverpool FC, a déclaré : « Nous avons clairement indiqué dès le début que pour que cette expansion se réalise, nous avions besoin de la coopération des résidents locaux et de la communauté, pour naviguer avec succès dans le paysage de planification complexe, et pour s’assurer que le projet est financièrement viable.

.

La tribune principale d’Anfield a fait peau neuve en 2016

« Nous avions besoin de certitudes pour que ce projet avance et nous sommes maintenant en mesure de pouvoir avancer. Nous avons commencé ce voyage en 2014 et sommes reconnaissants à tous pour les contributions qu’ils ont apportées pour amener le projet à ce stade.

Fenway Sports Group, les propriétaires du club, ont déjà dépensé 110 millions de livres sterling pour la tribune principale d’Anfield, qui a vu sa capacité augmenter de 9 000 en septembre 2016.

Cependant, la demande de billets pour regarder Liverpool dépasse toujours les limites actuelles du stade de 54 074.

Old Trafford reste le plus grand stade de Premier League avec une capacité de 76 000 places, le stade Tottenham Hotspur deuxième avec 62 062.

Selon les nouveaux plans, Anfield dépassera le stade londonien de West Ham, qui peut accueillir 60 000 places pour les matchs de Premier League, et l’Emirates Stadium d’Arsenal, une salle de 60 260 places.

.

Les Emirats seront bientôt dépassés