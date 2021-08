Liverpool s’apprête à faire 17 buts pour couvrir Salah et Mane AFCON

in

Liverpool se serait tourné vers le championnat dans le but d’ajouter une puissance de feu supplémentaire à l’attaque de Jurgen Klopp cet été.

Xherdan Shaqiri et Divock Origi devraient tous deux passer après avoir eu peu d’occasions de briller à Anfield. Mais avec la participation de Mo Salah et Sadio Mane à la Coupe d’Afrique des Nations en janvier, le rouges veulent plus de puissance de feu en place pour couvrir leur absence.

Il y avait eu un intérêt significatif pour la star du PSV Donyell Malen avant de rejoindre le Borussia Dortmund.

Et maintenant, des rapports surprises d’Espagne affirment que le club d’Anfield a rejoint la course pour Bournemouth Arnaut Danjuma.

Le Néerlandais était considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat la saison dernière. Le joueur de 24 ans a marqué 17 buts en 35 matchs alors que les Cherries se sont écrasées en séries éliminatoires.

Danjuma a rejoint le club en provenance du Club de Bruges à l’été 2019. Cependant, il a eu du mal à montrer sa qualité alors que les hommes d’Eddie Howe ont subi la relégation.

L’attaquant n’a joué que 14 fois en raison d’une blessure et n’a pas réussi à inscrire un seul but ou une passe décisive dans l’élite.

Cependant, Danjuma avait l’air d’un joueur changé la saison dernière, alors qu’il avait son meilleur but en carrière à ce jour.

Et maintenant, Marca déclare que les Reds ont rejoint la course pour sa signature, bien qu’ils auront la concurrence de la Liga.

Villareal est actuellement le favori pour conclure un accord, ayant déjà fait une offre officielle.

Bournemouth valorise Danjuma à 21 millions de livres sterling

Ils ont vu une offre de 12,8 millions de livres rejetée par Bournemouth, qui attend leur évaluation complète du joueur.

Il est entendu que les hommes de Scott Parker veulent environ 21 millions de livres sterling pour l’attaquant dynamique, qui a également été lié à Leeds et West Ham.

Le rapport ajoute qu’ils préféreraient garder le joueur pour le renvoyer en Premier League. Cependant, ils ne feraient pas obstacle à Danjuma si leur évaluation était respectée.

Danjuma aurait du mal à se frayer un chemin dans les trois premiers de Liverpool, mais il serait un ajout utile sur le banc.

Les Reds pourraient également lever des fonds pour débarquer le joueur en déchargeant Shaqiri et Origi.

À ce stade, aucune offre n’a été signalée pour le premier, bien que la Lazio aime Origi.

Takumi Minamino reste également dans le Merseyside et devrait disposer de plus de temps de jeu après avoir impressionné en prêt à Southampton la saison dernière.

Le jeune Harvey Elliott devrait également présenter plus après avoir signé un nouveau contrat de cinq ans le mois dernier.

