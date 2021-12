Liverpool se bat contre un choc précoce pour aggraver la misère de Newcastle

Liverpool a riposté après un choc précoce grâce à un doublé rapide avant d’aggraver la misère de Newcastle avec un troisième but tardif.

Le milieu de terrain des Magpies Jonjo Shelvey a marqué contre son ancien club en 10 minutes, mais les rebonds de Diogo Jota et Mohamed Salah ont inversé le scénario. Trent Alexander-Arnold a ensuite mis un peu de brillance sur le score avec une fusée de frappe.

La principale nouvelle de l’équipe pour Jurgen Klopp avant le coup d’envoi était l’absence du trio Virgil van Dijk, Curtis Jones et Fabinho, qui ont tous été testés positifs pour Covid-19.

Eddie Howe, quant à lui, a choisi de mettre au repos l’attaquant vedette Callum Wilson.

Les hôtes ont donné le jeu à leurs adversaires dès le début et le retour de Jota a testé Martin Dubravka d’un tir bas du pied gauche.

Ensuite, contre le cours du jeu, Shelvey a visé à distance et a trouvé le coin inférieur pour donner l’avantage à son équipe.

Les visiteurs ont cependant subi un coup dur peu de temps après. Jamal Lewis est tombé en se tenant les ischio-jambiers et a dû être remplacé par Matt Richie.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Liverpool a peiné après avoir pris du retard avec Jota tentant à nouveau le but. Cette fois, il a tiré large.

Cependant, c’était la troisième fois chanceux pour l’attaquant. Un corner dégagé a été travaillé pour Sadio Mane, qui a traversé pour que son coéquipier puisse finalement rentrer chez lui après que sa tête initiale ait été sauvée.

Les rouges prennent le contrôle

Newcastle a protesté contre le but, alors qu’Issac Hayden était allongé dans la surface, la tête serrée. Mais comme c’était Fabian Schar avec qui il était entré en collision, le but était maintenu.

Et les malheurs des Magpies se sont aggravés seulement quatre minutes plus tard. Le buteur Shelvey a joué une terrible passe arrière sur laquelle Mane s’est accroché.

Son tir a été sauvé par les pieds de Dubravka, mais Salah était sur place pour mettre le rebond au fond des filets.

Allan Saint-Maximin avait déjà marqué au but auparavant et a été repoussé par Allison. Juste comme ça, le jeu avait été renversé.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Les Reds étaient bel et bien dans leur groove. La passe de Salah à Mane a été autorisée temporairement par Schar, puis Jota a envoyé une volée féroce au-dessus de la barre.

Salah a eu une chance glorieuse de doubler son score avant la pause. Il avait contrôlé de manière experte la passe transversale d’Alex Oxlade-Chambelain, mais avec sa deuxième touche, il a tiré à côté.

Une rare ouverture par l’autre bout développée pour Saint-Maximim. Avec Ryan Fraser libre à gauche, il a été forcé à droite et l’occasion a été anéantie.

La direction du match assure la victoire de Liverpool

Après le redémarrage, Liverpool était satisfait de son avance, même s’il ne s’agissait que d’un seul but. Leur backline semblait à la hauteur de la tâche de faire face à toute menace.

Dubravka a gardé le score serré en sautant sur un ballon lâche qui portait le nom de Jota.

Les Reds ont survécu à une frayeur du VAR quand Alexander-Arnold en a fait à peu près assez pour intercepter un centre dans la surface.

Shelvey a eu une chance de réparer son erreur antérieure lorsque Fraser a remporté un coup franc dans une position dangereuse. Mais sa tentative était hors cible.

Les deux managers ont sonné les changements, Roberto Firmino et Naby Keita remplaçant Salah et Oxlade-Chamberlain, tandis que Wilson remplaçait Saint-Maximim et Joe Willock prenait la place de Fraser.

Jota, toujours occupé, a sauvé un autre tir, avant qu’Alexander-Arnold ne lance un tir de 20 mètres dans le toit du filet, assurant ainsi la victoire.

LIRE LA SUITE: Liverpool cite un exemple surprenant après avoir défini des exigences strictes pour une sortie probable en janvier