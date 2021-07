Liverpool se prépare à rompre sa position pour recruter un homme vedette; L’obstacle Jack Grealish franchi par Man City

Liverpool a l’intention d’offrir un nouveau contrat à Mo Salah malgré ses années de progrès, tandis que la décision de Manchester City pour Jack Grealish a fait un énorme pas en avant, tous dans les journaux.

PLAN DE CONTRAT SALAH

La star de West Ham, Jarrod Bowen, figure sur la «liste restreinte de Liverpool», tandis que les Reds tenteront de lier Mo Salah à un nouvel accord, selon un rapport.

Le journaliste de l’écho de Liverpool Paul Gorst caffirme que le club a l’intention de garder la star égyptienne Salah. Il y a eu beaucoup de fanfaronnades au sujet de sa vente potentielle cet été.

L’accord actuel du joueur de 29 ans expire en 2023, mais malgré ses années d’avancées, le club prévoit un renouvellement.

Michael Edwards a hésité à offrir de nouveaux contrats aux joueurs de 30 ans et Salah atteindra cette marque l’été prochain.

“Liverpool cherche à récompenser Salah avec un nouveau contrat dans un avenir proche”, a déclaré Gorst.

Salah a de nouveau marqué avec régularité la saison dernière, mais Roberto Firmino et Sadio Mane ont tous deux connu des années de baisse. Diogo Jota a fourni une profondeur plus qu’adéquate, mais il devient de plus en plus difficile d’obtenir une mélodie des autres pièces de profondeur Xherdan Shaqiri et Divock Origi.

En tant que tel, le couple a les deux ont été liés à des sorties cet été. Et si le duo s’en allait, Liverpool devront trouver un remplaçant capable de faire pression sur leurs démarreurs habituels.

Selon l’Athletic, cet homme pourrait être l’ailier de West Ham Bowen après avoir révélé qu’il figurait sur la “liste restreinte des cibles offensives” de Liverpool.

Et maintenant, Gorst dit que le joueur de 24 ans, qui a marqué huit buts et cinq passes décisives alors que les Hammers ont obtenu leur deuxième meilleur résultat en Premier League l’année dernière “fait partie d’une liste restreinte”.

“Cela ne signifie pas toujours que Liverpool remue ciel et terre pour amener le joueur au club. Ils ont toujours des listes restreintes.

“Comme l’année dernière, une liste d’arrière gauche de quatre hommes a été rédigée avant que Kostas Tsimikas n’obtienne le feu vert. Diogo Jota figurait sur une liste de trois hommes aux côtés de Jonathan David et Ismaila Sarr. Il y a de l’intérêt, mais nous sommes encore loin de Bowen à Anfield », a déclaré Gorst.

ACCORD GREALISH

Jack Grealish se rapproche d’un déménagement massif d’Aston Villa à Man City après avoir accepté des conditions personnelles (Football Insider)

Harry Wilson n’a pas participé à la victoire amicale de pré-saison de Liverpool contre Mayence vendredi parce qu’il est sur le point de déménager à Fulham (Divers)

Le Paris Saint-Germain autorisera Rafinha à partir après avoir confirmé la signature de Georginio Wijnaldum (Calciomercato)

Denis Zakaria suscite l’intérêt de l’Italie et la Juventus souhaite ajouter le milieu de terrain défensif à ses rangs (Calciomercato)

Le Bayer Leverkusen et l’AS Roma sont tous deux intéressés par l’atterrissage de Sardar Azmoun (Gianluca Di Marzio)

Patrick van Aanholt est prêt à échanger la Premier League contre la Turquie après avoir accepté les termes de Galatasaray (Fabrizio Romano)

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, veut tenter Moise Kean de revenir au Parc des Princes cet été (Le 10 Sport)

Chelsea est sur le point de soumettre une offre de 130 millions de livres sterling pour l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, 22 ans, après que le propriétaire Roman Abramovich a donné sa bénédiction pour procéder à ce qui serait un accord de record de club. (Initié du football)

L’Inter Milan exige au moins 102,5 millions de livres sterling de Chelsea pour l’attaquant belge Romelu Lukaku, 28 ans, si les Blues ne sont pas en mesure de signer Haaland. (Métro)

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

DERNIER KANE

Manchester City affirme que les informations selon lesquelles ils ont conclu un accord de 160 millions de livres sterling pour l’attaquant de Tottenham Harry Kane sont absurdes. (Manchester Evening News)

Tottenham maintient qu’il n’a pas l’intention de vendre le capitaine anglais de 27 ans cet été. (Football à Londres)

Kane reste convaincu que Tottenham le laissera rejoindre Manchester City cet été (The Times)

Manchester City a conclu des conditions personnelles avec Kane de 350 000 £ par semaine et est prêt à enchérir jusqu’à 120 millions de livres sterling. (Star)

Manchester United anticipe une approche formelle du Paris St-Germain cet été pour le milieu de terrain français Paul Pogba, 28 ans. (Telegraph)

L’attaquant français Kylian Mbappe, 22 ans, a déclaré au PSG qu’il n’avait pas l’intention de signer une prolongation de son contrat, qui court jusqu’en 2022, et qu’il souhaitait quitter le club cet été ou l’an prochain. (COMME)

Le milieu de terrain français de Rennes Eduardo Camavinga est favorable à un transfert en Espagne après que les discussions entre Manchester United et les représentants du jeune homme de 18 ans aient été qualifiées de “pas encourageantes”. (Manchester Evening News)

Barcelone pense que si l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, 36 ans, quitte la Juventus cet été, le club italien serait prêt à prêter son attaquant français Antoine Griezmann, avec une option d’achat du joueur de 30 ans. (Sport)

Le président du Barça, Joan Laporta, a déclaré que le club “valorise beaucoup Antoine” mais “il y a un marché pour Griezmann” et le club espagnol est “ouvert à toutes les propositions”. (But)

Arsenal n’offrira pas de nouveau contrat à l’attaquant français de 30 ans Alexandre Lacazette et lance un appel d’offres d’environ 15 millions de livres sterling pour leur ancien record de signature afin d’aider à financer le transfert de l’attaquante de 23 ans de Chelsea et de l’Angleterre Tammy Abraham. (Soleil)

Le manager de Newcastle United, Steve Bruce, a réitéré le désir du club de recruter le milieu de terrain anglais des moins de 21 ans Joe Willock d’Arsenal, mais a déclaré que les Magpies attendaient que les Gunners et le joueur de 21 ans prennent une décision concernant son avenir. (Sport céleste)

L’entraîneur des Rangers et ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, 41 ans, a déclaré qu’il était “choqué et surpris” d’être lié au fait de devenir l’entraîneur d’Everton avant la nomination de Rafael Benitez et qu’une telle perspective “n’est jamais une possibilité”. (ESPN)

BAILEY SNUB

Le Bayer Leverkusen a rejeté une offre de 30 millions de livres sterling d’Aston Villa pour l’ailier jamaïcain de 23 ans, Leon Bailey. (Initié du football)

L’attaquant brésilien de 24 ans de Manchester City, Gabriel Jesus, est en tête de la liste des cibles estivales de la Juventus. (Calciomercator – en italien)

La Juve devrait également relancer ses tentatives de recruter l’Italien de 23 ans et le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli. (Poster)

L’agent de l’attaquant argentin Paulo Dybala doit s’entretenir avec la Juventus au sujet d’un nouvel accord pour le joueur de 27 ans, qui a encore un an de contrat avec l’équipe de Serie A. (Calciomercato)

Les clubs sud-américains de Boca Juniors, Flamengo et Club America ont tous manifesté leur intérêt pour Arturo Vidal de l’Inter Milan, mais le milieu de terrain chilien de 34 ans souhaite jouer pour un autre club européen avant de retourner à Colo-Colo pour terminer sa carrière. (Gazzetta dello Sport)

MILAN CHASE ZIYECH

L’AC Milan ferait pression pour signer le prêt de Hakim Ziyech de Chelsea, l’international marocain voulant savoir s’il figure dans les plans de Thomas Tuchel pour l’avenir. (Courrier quotidien)

Brentford a annoncé la signature du milieu de terrain Myles Peart-Harris de Chelsea pour un contrat de quatre ans, poursuivant l’exode des jeunes joueurs du club. (Courrier quotidien)

Everton et Crystal Palace évaluent les mouvements du milieu de terrain d’Aston Villa Marvelous Nakamba avant la clôture de la fenêtre de transfert. (Courrier quotidien)

Manchester United a engagé le défenseur de 35 ans Paul McShane pour jouer et entraîner l’équipe des moins de 23 ans du club.

Barcelone s’est fixé comme date de fin le 15 août pour régler ses problèmes financiers et faire signer et livrer le nouveau contrat de Lionel Messi à la Liga.

Le très demandé Jonson Clarke-Harris est intéressé à rejoindre les Rangers au milieu d’une multitude d’équipes à travers l’Europe qui tournent autour de l’attaquant de Peterborough, qui marque gratuitement. (Enregistrement quotidient)

L’ailier ukrainien Marian Shved a quitté le Celtic après deux ans et demi dans les limbes de Parkhead. (Enregistrement quotidient)

BRIGHTON CHASE EDOUARD

Brighton est sur le point d’intensifier son intérêt pour Odsonne Edouard et est prêt à lancer une offre de 20 millions de livres sterling pour l’attaquant du Celtic. (Soleil écossais)

L’attaquant de Chelsea, Sasa Kalajdzic, a porté un coup aux aspirations des Blues à un accord estival en discutant d’un nouveau contrat avec Stuttgart. (Kleine Zeitung)

Le défenseur de Tottenham Hotspur Davinson Sanchez serait en route pour l’Atalanta BC dans le cadre d’un accord pour Cristian Romero (Gianluigi Longari)

Paul Pogba est « de plus en plus improbable » de signer un nouveau contrat à Manchester United (Sky Sports)

LIRE LA SUITE: La percée du transfert Jules Kounde de Tottenham a une condition, alors que Paratici prépare la hache pour huit joueurs