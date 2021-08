Liverpool se prépare pour un blitz de transfert alors que la nouvelle d’une liste de souhaits secrète émerge

Des rapports affirment que Liverpool a secrètement compilé une liste de joueurs attaquants qu’ils souhaitent cibler avant la fermeture de la fenêtre de transfert d’été.

Les Reds sont étrangement silencieux sur le marché des transferts depuis la fin de la saison dernière. Jurgen Klopp a ajouté seulement le défenseur central Ibrahima Konate dans ses rangs. Les déboires défensifs de la saison dernière signifiaient qu’il était essentiel de décrocher un nouveau bouchon.

Mais il y a eu de plus en plus d’appels à faire appel à certains joueurs pour aider dans le dernier tiers. Mohamed Salah, Sadio Crinière et Roberto Firmino sont le trio incontournable de Klopp depuis un certain temps.

Et ils ont généralement tenu leurs promesses, Liverpool remportant à la fois la Premier League et la Ligue des champions avec les stars. Mais Mane et Firmino n’ont pas réussi à égaler leurs précédents niveaux élevés en 2020-2021.

Diogo Jota a réussi à se frayer un chemin dans la formation de départ des Merseysiders. Et l’international portugais a tenu le coup.

Il a marqué neuf buts en 19 matches de Premier League et 13 toutes compétitions confondues. Son retour a donné à penser au tacticien allemand qu’il pourrait avoir besoin de bricoler ses rangs attaquants.

Et, dans cet esprit, le chef des Reds, Michael Edwards, a dressé une liste restreinte «top secret», selon le Liverpool Echo (via The Express). Il n’y a aucune mention d’objectifs spécifiques.

Mais avec Xherdan Shaqiri et Divock Origine vulnérable à une sortie d’Anfield, il semble clair quelle zone doit être renforcée.

Liverpool vise l’as lillois

Un nom qui revient sans cesse est Lille Milieu de terrain Renato Sanches. Le joueur de 23 ans a disputé 23 matches de championnat alors que Lille a remporté un triomphe choc en Ligue 1 la saison dernière.

Sans surprise, un certain nombre de stars des Dogues ont été ciblées par les meilleurs clubs à travers l’Europe. Sanches semble être sur le radar de Liverpool et d’Arsenal.

Il a été suggéré le week-end dernier qu’il était disponible pour 35 millions d’euros, mais aucun des deux clubs n’a soumis d’offre à ce jour. Bien qu’il ne soit pas vraiment un milieu de terrain buteur, l’international portugais fait la plupart des choses bien.

Il est à l’aise en défense ou en attaque et fait preuve de sang-froid sur le ballon. On ne sait pas si l’ancien joueur du Bayern Munich figure sur la “liste”, mais il serait disponible à l’achat hors saison.

Klopp n’a qu’une semaine avant le début de la nouvelle campagne de Premier League. L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund emmène ses hommes à Carrow Road pour affronter les nouveaux garçons de haut niveau Norwich City le 14 août.

Il est peut-être trop tôt pour recruter un nouveau joueur, mais il a jusqu’à la fin du mois pour faire venir de nouveaux visages.

