Liverpool se présente comme attaquant sur le point de rejoindre la “superpuissance européenne”

Une cible attaquante de Liverpool serait sur le point de rejoindre une “superpuissance européenne”, les Reds étant fortement incités à agir.

Selon Voetbal24, les Reds ont aimé ce qu’ils ont vu de L’ailier rennais Jérémy Doku à l’Euro 2020, malgré l’élimination de la Belgique en quarts de finale. Ils ont été particulièrement impressionnés par sa performance lors du match contre l’Italie qui a vu les hommes de Roberto Martinez éliminés.

Doku a failli rejoindre Liverpool il y a quelques années, en pourparlers avec Jurgen Klopp. Pourtant, il n’a finalement pas signé avec le club et s’est depuis établi avec Anderlecht d’abord et Rennes maintenant. Toujours à seulement 19 ans, il conserve un gros potentiel et s’est en outre annoncé au monde en se présentant pour la Belgique à l’Euro 2020.

Dans une interview en mars, l’ailier a déclaré il ne regrettait pas de ne pas rejoindre Liverpool quand il avait 15 ans. Mais il a concédé : « Si Liverpool est venu me chercher à 15 ans, s’ils m’aiment, ils reviendront plus tard, c’est sûr. C’est à moi d’être bon.

Il semble que ce scénario puisse se matérialiser, car les derniers rapports de Voetbal24 affirment que le jeune est sur le point de rejoindre un club européen géant.

Doku serait considéré comme un remplaçant à l’identique de Divock Origi. Son style d’attaque directe est plus adapté pour sortir du banc en fin de match.

Il n’a marqué que deux fois en 30 apparitions dans l’élite française la saison dernière, lors de sa première année après son transfert d’Anderlecht. Mais il a ajouté trois passes décisives et a montré des signes de progression.

Rennes demande actuellement 45 millions d’euros pour l’attaquant, compte tenu de ses performances cet été. Mais il reste à voir si les Reds seraient prêts à débourser autant pour un joueur de l’équipe.

Les plus grands compagnons du football, de John Burridge à Zlatan Ibrahimovic

Offre d’ouverture déposée pour la star de Liverpool

Pendant ce temps, un transfert apparemment inévitable à Liverpool a été mis en branle après le dépôt d’une offre d’ouverture, selon un rapport.

De tous les six meilleurs clubs traditionnels cet été, Liverpool ont été les plus calmes du marché des transferts jusqu’à présent. Ibrahima Konate est arrivé pour 36 millions de livres sterling pour s’assurer que leur débâcle défensive de l’année dernière ne se reproduira plus. Mais au-delà du Français, les nouvelles des transferts des Reds se sont principalement concentrées sur qui partira.

Georginio Wijnaldum est parti pour le PSG en tant qu’agent libre. En outre, les joueurs de l’équipe Harry Wilson, Marko Grujic, Taiwo Awoniyi. Liam Millar et Kamil Grabara sont tous partis sur des accords permanents pour générer environ 33 millions de livres sterling.

Et selon l’Athletic, ils pourraient tous bientôt être rejoints par Xherdan Shaqiri en franchissant les portes de sortie d’Anfield.

Shaqiri a détaillé son désir de relever un nouveau défi au magasin italien Corriere dello Sport le mois dernier.

“J’ai dit au conseil d’administration de Liverpool que je me sentais prêt pour un nouveau défi”, a déclaré Shaqiri. « Ils ont accepté ma décision et vont maintenant considérer les offres pour me vendre. Liverpool ne m’arrêtera pas cet été. J’adorerais revenir en Italie et j’aimerais jouer pour la Lazio.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Lyon fait le premier pas

La Lazio reste intéressée par l’acquisition de l’international suisse à tous points de vue. Cependant, l’Athletic révèle que c’est Lyon qui a fait le premier pas.

L’équipe de Ligue 1 aurait vu une première offre rejetée. Cette offre “est tombée bien en deçà de la valorisation de 12 millions de livres sterling du club”.

Dans l’espoir de récupérer la grande majorité des 13,75 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Stoke en 2018, Liverpool ne vendra pas à bas prix.

Et selon le rapport, Liverpool conserve une option de club sur le contrat du joueur de 29 ans pendant une année supplémentaire qui peut effectivement le garder à Anfield jusqu’en 2023.

Ce fait était apparemment inconnu de nombreux prétendants. Cela renforcera la main de Liverpool alors que le gourou des transferts Michael Edwards essaiera d’obtenir la meilleure offre.

Shaqiri a été exclu de la dernière sortie de pré-saison du club contre Osasuna lundi. Cela a déclenché la spéculation que sa sortie serait imminente, bien qu’il reste clairement un travail important à faire.

Néanmoins, Shaqiri ayant l’intention de partir et Lyon prêt à soutenir son intérêt, un départ semble envisageable avant la fin de la fenêtre.