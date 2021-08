Liverpool semble avoir évité de commettre une grave erreur de transfert cet été – Notre point de vue

Tom Flathers/Manchester City FC via .

La fenêtre de transfert de Liverpool n’a pas été si excitante jusqu’à présent.

La seule signature des Reds jusqu’à présent cet été a été Ibrahima Konate, et bien qu’il y ait un argument à faire valoir que le club du Merseyside a besoin d’un milieu de terrain pour compenser la perte de Georginio Wijnaldum, ces choses ne peuvent pas être précipitées.

Liverpool a examiné un certain nombre de milieux de terrain et vers la fin de la saison dernière, Liverpool était fortement lié à une décision de Sander Berge de Sheffield United.

Les rapports ont déclaré que Klopp était absolument convaincu par le Norvégien et que l’Allemand pensait que le milieu de terrain des Blades serait parfait pour Liverpool.

Il semble que Liverpool ait opté contre cette décision, les rumeurs se sont tues et la piste s’est refroidie, et après seulement deux matchs de championnat, cela semble être une sage décision.

Berge est arrivé en Angleterre avec beaucoup de battage médiatique, mais pour l’instant, il n’a pas répondu aux attentes.

Il a raté la majeure partie de la saison dernière en raison d’une blessure alors que Sheffield United s’effondrait avec un gémissement, et quand il a joué, il a flatté de tromper. Personne ne peut remettre en question qu’il était physiquement dominant et qu’il a joué avec beaucoup d’énergie, mais il a fait très peu de choses sur le terrain.

Beaucoup pensaient qu’une chute au championnat verrait Berge dominer, mais deux matchs en deux, il a l’air très ordinaire.

Maintenant, Berge a essayé de prendre les matchs par la peau du cou comme beaucoup s’y attendaient. Il fait 2,5 passes clés par match et tente trois dribbles par match, mais encore une fois, il s’avère être un joueur qui privilégie le style au fond.

En effet, bien que ces passes et courses puissent sembler bonnes, elles n’aboutissent à rien – aucun joueur de la ligue n’a été dépossédé plus souvent que Berge, et malgré la soi-disant “Rolls Royce” comme centre créatif, les Blades restent la seule équipe à encore marquer un but en championnat.

Il est difficile d’imaginer comment il se serait intégré dans ce milieu de terrain de Liverpool, et bien que Klopp soit un admirateur, il semble y avoir de sérieux trous dans son jeu.

Berge a sans aucun doute du potentiel, ses attributs parlent d’eux-mêmes. Il est fort, rapide et compétent avec le ballon, mais pour le moment, il est loin d’être l’article fini, et avec Liverpool désespéré de récupérer son titre de Premier League de Manchester City ce trimestre, ils ne peuvent pas perdre du temps et de l’argent sur un joueur comme ça.

Heureusement, avec Michael Edwards à la barre, Liverpool ne se précipite plus dans ce type d’accords, et pour une raison ou une autre, les Reds sont devenus froids sur Berge, et cela pourrait finir par être une décision très sage après son début de vie médiocre. en championnat.

