Liverpool sera agressif sur le marché des transferts de l’été prochain, selon un expert

Jamie Carragher a déclaré que Liverpool “chercherait à attaquer” le marché des transferts l’été prochain après une période estivale calme cette fois-ci.

Ibrahima Konate a été le seul ajout à l’équipe de Jurgen Klopp cet été. Et Carragher pense que c’était l’intention de Liverpool en se concentrant sur la signature de nouveaux contrats par leurs stars établies.

Jordan Henderson est le dernier des lieutenants de confiance de Jurgen Klopp à prolonger son contrat à Anfield.

Le skipper des Reds a signé un nouveau contrat de quatre ans et est désormais lié au club jusqu’en 2025.

Carragher insiste sur le fait que le plan des Reds pour immobiliser tous leurs meilleurs atouts a un coût. Et il pense que Mo Salah sera le prochain homme à signer un nouveau contrat à Anfield.

Carragher a déclaré à Sky Sports: “J’aimerais voir Liverpool amener un joueur offensif. Je pense que nous sommes un peu à court dans ce domaine.

“Je pense que Liverpool a certains des meilleurs joueurs du monde et je pense que Mo Salah sera le prochain [in terms of contracts]. Le club ne dépensera pas beaucoup sur le marché. L’argent de cet été a été consacré au renouvellement des contrats.

«Et dans les années passées, quand je jouais pour le club, la plupart du temps, lorsque nous avions des joueurs de cette qualité, ils allaient au Real Madrid ou à Barcelone, nous avons perdu autant de joueurs au fil des ans.

«Mais je pense que le club ne dépensera pas beaucoup cette année sur le marché des transferts, ils ont apporté Konate pour 36 millions de livres sterling et ils ont certainement récupéré cela en termes de ventes également.

«Et je pense que l’argent et les dépenses de cette pré-saison allaient être dépensés pour de nouveaux contrats et s’assurer que ces joueurs restent pour le reste de leur carrière au Liverpool Football Club.

«Je pense que Liverpool cherchera à attaquer davantage le marché l’été prochain. Cet été, il s’agissait de renouveler des contrats qui coûtent de l’argent.

“Je sais qu’il y a une frustration parmi les supporters que Liverpool ne s’implique pas dans le marché des transferts quand on regarde ce que Chelsea et Manchester United ont fait. Une grande partie de l’argent que Liverpool allait dépenser a été dépensée en salaires.

« Je ne m’en inquiète pas, c’est le modèle de base. Les propriétaires de Liverpool n’ont pas les revenus de Manchester City, Roman Abramovich, et ne rapportent pas autant d’argent que Manchester United.

«Donc, Liverpool a un modèle depuis l’arrivée de la FSG et cela a fonctionné de manière spectaculaire. Ils sont considérés comme l’un des meilleurs opérateurs sur le marché des transferts et sur la manière dont ils mènent leurs activités.

Son collègue, John Aldridge, a également appelé Liverpool à ajouter un attaquant supplémentaire.

« J’ai toujours dit que Liverpool avait besoin d’un autre joueur offensif. J’ai l’impression que nous ratons des buts à l’avance », a déclaré Aldridge.

«Nous sommes allés légèrement vicié à l’avance. Jota est venu et a rafraîchi un peu les choses la saison dernière. Mais les joueurs dont vous avez besoin, nous ne pouvons pas nous le permettre.

Et ce besoin pourrait bien devenir encore plus grand si la blessure aux ischio-jambiers de Roberto Firmino s’avère grave.

Jurgen Klopp a minimisé la blessure dans ses commentaires d’après-match ce week-end.

Blessure de Firmino

Firmino a subi des analyses pour déterminer l’étendue des dégâts qui l’ont contraint à boiter peu avant la mi-temps lors du match nul 1-1 de Premier League à domicile contre Chelsea.

Le diagnostic initial est que la blessure n’est pas grave. Cependant, il devrait être absent pendant au moins deux semaines.

Il est peu probable que l’international brésilien figure à la reprise de Liverpool après la pause internationale avec un voyage à Leeds United le 12 septembre.

Mais il pourrait être mis à l’écart beaucoup plus longtemps si les analyses révèlent des dommages plus importants.

