Liverpool « s’essoufflera » s’ils ne signent pas cet été, avec Jurgen Klopp dit qu’il doit dépenser pour suivre le rythme de ses rivaux du titre de Premier League

Liverpool doit réinvestir dans son équipe cet été et risquer de s’essouffler dans la course au titre de Premier League s’il ne le fait pas, selon Jamie O’Hara.

La seule signature des Reds jusqu’à présent a été l’arrière central Ibrahima Konate, qu’ils ont débarqué du RB Leipzig pour 36 millions de livres sterling en mai – avant même l’ouverture officielle de la fenêtre de transfert d’été.

Jurgen Klopp n’a signé qu’un seul joueur ce mercato

Les champions de Premier League 2019/20 ont été liés à divers joueurs cet été, notamment l’ailier de West Ham Jarrod Bowen et le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus, mais n’ont pas encore fait de démarche pour d’autres nouveaux ajouts.

Malgré finalement, et remarquablement, avoir terminé dans les quatre premiers la saison dernière, l’équipe de Klopp a eu des problèmes de blessures et son manque de profondeur d’équipe a été exposé, contribuant à une série de huit matchs sans victoire à Anfield.

Et O’Hara pense qu’une chose similaire pourrait se produire cette saison s’ils ne renforcent pas leur équipe dans les semaines restantes de la fenêtre de transfert.

Liverpool ne s’est pas tourné les pouces. Les chefs de club ont été occupés dans les coulisses avec un nouveau contrat pour un certain nombre de leurs stars clés.

Mais l’ancien milieu de terrain de Tottenham comprend que certains fans sont frustrés par le manque d’affaires de transfert en cours.

Ibrahima Konate a été signé du RB Leipzig cet été

“Ils n’ont signé personne”, a déclaré O’Hara lors du petit-déjeuner talkSPORT.

“Je sais qu’ils ont des joueurs qui reviennent, [Virgil] van Dijk revient…

« Mais ils n’ont signé que [Ibrahima] Konate, qui n’est qu’un autre demi-centre dont ils avaient besoin pour aider Van Dijk s’il souffre de blessures.

« Ils n’ont signé personne ; ils n’ont pas recommencé.

“C’est pourquoi les fans de Liverpool ne sont pas contents parce qu’ils ont dû réinvestir, ils doivent repartir.

Simon Jordan ne pense pas que Liverpool devrait envisager de vendre Mo Salah à moins qu’ils ne soient en mesure d’obtenir « le meilleur prix » pour la star égyptienne

« La raison pour laquelle ils ont eu du succès, c’est lorsqu’ils ont signé Alisson et Van Dijk et qu’ils ont construit une équipe.

« Maintenant, j’ai l’impression qu’ils s’essoufflent un peu et qu’ils ont besoin de quelques nouveaux visages qui vont les stimuler.

“Ils n’ont pas fait ça.”

Certaines affaires que Liverpool a faites cet été associent plusieurs de leurs noms de stars à de nouveaux contrats.

Le gardien de but Alisson a signé mercredi un nouveau contrat de six ans, avec l’as local Trent Alexander-Arnold et le fiable Brésilien Fabinho signant respectivement de nouveaux contrats de quatre et cinq ans, plus tôt dans la semaine également.

.

Alisson fait partie des nombreux joueurs de Liverpool à avoir récemment signé un nouvel accord avec le club

Ces trois joueurs ont joué un rôle crucial dans la victoire de Liverpool en Ligue des champions et en Premier League au cours des dernières années.

Liverpool a également remis de nouveaux contrats aux gardiens Adrian et Caoimhin Kelleher ainsi qu’à Harvey Elliott – qui a brillé dans le championnat la saison dernière en prêt avec Blackburn – cet été, alors qu’ils cherchent à construire l’avenir sous Klopp.

Mais des doutes subsistent quant à l’avenir à long terme des attaquants vedettes Mohamed Salah et Sadio Mane, des informations affirmant que le club tente désespérément de convaincre les deux de signer également sur la ligne pointillée.

Van Dijk et Andy Robertson figurent également en tête de liste pour les Reds, les chefs travaillant dur dans les coulisses pour assurer l’avenir de leurs principaux joueurs de la première équipe.

