Liverpool s’impose au stade Burnley (0-3)

19/05/2021 à 23:19 CEST

le Liverpool a complété une magnifique performance contre Burnley, qu’il a battu 0-3 lors du match tenu au Turf Moor ce mercredi. le Burnley est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Leeds United par un score de 0-4. De la part de l’équipe visiteuse, le Liverpool a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui West Bromwich Albion loin de chez soi et Southampton dans son stade, par 1-2 et 2-0 respectivement et a accumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’ensemble des “ rouges ” est quatrième, tandis que le Burnley Il est dix-septième à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour le groupe des “ rouges ”, qui a donné le coup d’envoi dans le Turf Moor avec un objectif de Firmino. Après cela, la première partie s’est terminée avec un résultat de 0-1.

La deuxième période a débuté de manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival grâce à un but de Phillips à 52 minutes. Plus tard, il a marqué le Liverpool, qui a augmenté le score grâce à l’objectif de Oxlade-Chamberlain juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 88, terminant le match avec le résultat 0-3.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre l’intégralité de la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Le technicien de la Burnley, Sean Dyche, a donné accès au champ à Vydra remplacer Liège, tandis que du côté du Liverpool, Jurgen Klopp remplacé Oxlade-Chamberlain, Milner Oui Tsimikas pour Firmino, Wijnaldum Oui Crinière.

Avec cet écran brillant, le Liverpool il monte à 66 points en Premier League et se place à la quatrième place du tableau, au lieu d’accéder à la Ligue des champions. Pour sa part, Burnley il reste avec 39 points avec lesquels il a affronté le trente-septième jour.

Le lendemain, le Burnley jouera contre lui Sheffield United à la maison et le Liverpool jouera son match contre lui Palais de cristal dans son fief.

Fiche techniqueBurnley:Norris, Mee, Tarkowski, Taylor, Lowton, Cork (Vydra, min.76), Westwood, Brownhill, McNeil, Gudmundsson et Chris WoodLiverpool:Alisson, Rhys Williams, Phillips, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Wijnaldum (Milner, min 87), Thiago, Mané (Tsimikas, min 92), Firmino (Oxlade-Chamberlain, min 81) et SalahStade:Turf MoorButs:Firmino (0-1, min.43), Phillips (0-2, min.52) et Oxlade-Chamberlain (0-3, min.88)