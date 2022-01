Liverpool suit Kenny Rocha Santos sur un accord potentiel de 8,3 millions de livres sterling pour le milieu de terrain du KV Oostende

Liverpool a repéré le milieu de terrain du KV Oostende Kenny Rocha Santos et a par la suite été impressionné, selon un rapport.

Les Reds se prépareraient pour les fenêtres de transfert de janvier et d’été où ils investiront dans leur équipe. Alors qu’un nouvel attaquant est censé être à l’ordre du jour, le milieu de terrain est également un domaine clé.

Jordan Henderson, Fabinho et Thiago Alcantara ont tous 28 ans ou plus. De plus, James Milner est en fin de contrat cet été et Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain n’ont pas encore renouvelé leurs contrats.

En tant que tel, des rapports ont affirmé que le patron de Liverpool, Klopp, envisageait des options pour renforcer ses rangs.

Yves Bisouma de Brighton et Aguibou Camara de l’Olympiacos sont deux cibles déclarées.

Selon Voetbal Flitsen, cependant, la star d’Ostende Rocha Santos, 22 ans, est également sur leur radar.

En fait, les Reds l’ont suivi cette saison et ont été impressionnés. Feyenoord et Porto aiment aussi ce qu’ils ont vu de l’international capverdien.

Rocha Santos a signé pour Ostende en provenance du club français de l’AS Nancy l’été dernier. Et lors de sa première saison, il n’a raté aucun match de championnat tout en réalisant trois passes décisives.

Pendant ce temps, l’international à 11 reprises participe également à la Coupe d’Afrique des nations avec le Cap-Vert.

Il a remporté le prix de l’Homme du match pour son pays lors de leur victoire 1-0 contre l’Éthiopie dimanche.

Voetbal Flitsen ajoute qu’Ostende évalue son milieu de terrain à 10 millions d’euros (8,3 millions de livres sterling).

En plus des options de milieu de terrain mentionnées pour Liverpool, Curtis Jones et Harvey Elliott sont également d’autres options à long terme pour les Reds en l’état.

Liverpool envisage un transfert de défenseur – EXCLUSIF

Dans d’autres nouvelles, TEAMtalk comprend que le défenseur de Hamilton Academical Jamie Hamilton apparaît comme une option de transfert pour Liverpool.

Le joueur de 19 ans est passé par le système des jeunes de son club et compte plus de 50 apparitions en équipe première à son actif.

Liverpool est l’un des nombreux clubs de Premier League et d’EFL, ainsi que certains en Écosse, qui regardent Hamilton, qui est en fin de contrat à la fin de la saison.

Et l’équipe de Jurgen Klopp envisage un raid pour lui alors qu’elle cherche à trouver un remplaçant pour Nathaniel Phillips.