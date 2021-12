Liverpool surveille Jarrod Bowen et Raphinha avec des doutes sur l’avenir à long terme de Divock Origi, mais il est peu probable qu’il bouge pour les stars de West Ham et de Leeds en janvier

Liverpool surveillerait les attaquants très appréciés de la Premier League Jarrod Bowen et Raphinha, mais attendra très probablement l’été pour les remplacer.

Bowen de West Ham a été repéré par Liverpool la saison dernière comme remplaçant possible de Divock Origi et Xherdan Shaqiri, l’avenir de la paire étant en jeu – mais seul Shaqiri est parti pour Lyon.

L’ancien homme de Hull City a bel et bien trouvé ses marques dans le onze de départ de David Moyes cette saison après avoir signé pour 18 millions de livres sterling en janvier 2020

Cependant, bien qu’Origi reste au club, les Reds seraient désireux de renforcer leurs rangs avec un autre attaquant à la fin de la campagne, tout comme ils l’étaient l’été dernier, au cas où le Belge partirait.

Étant donné que Bowen ne s’est amélioré que depuis qu’il a attiré l’attention de Liverpool pour la première fois, marquant quatre buts et faisant six passes décisives cette saison et faisant partie de l’équipe qui a mis fin à la séquence sans défaite de l’équipe de Klopp, il est peu probable que l’intérêt d’Anfield pour l’attaquant des Hammers s’atténue.

Après ce match – une victoire 3-2 pour West Ham – l’Allemand a déclaré : « J’aime beaucoup Bowen. Il a fait son chemin depuis Hull et n’a pas mis trop de temps à montrer exactement quel genre de joueur il peut être en Premier League. Il a fait de grands pas.

Le contrat d’Origi avec les Reds expire en juin de l’année prochaine

Raphinha joue un rôle clé pour aider Leeds à éviter la baisse cette saison

Une deuxième cible que Klopp regarde est l’attaquant de Leeds United Raphinha, selon le Liverpool Echo.

Le Brésilien a illuminé la Premier League depuis le retour du club du Yorkshire dans l’élite et a été la lumière brillante de la campagne de blessures de Leeds.

Raphinha a un record de six buts et une passe décisive en 13 matches de Premier League ce trimestre, et est considéré comme une autre recrue potentielle de Liverpool.

Cependant, bien qu’il ait déjà verrouillé ses objectifs, il est peu probable que Liverpool fasse des mouvements pour l’un ou l’autre des joueurs dans la prochaine fenêtre de transfert, compte tenu de leur richesse actuelle en joueurs offensifs.

Cependant, d’ici l’été, et avec Klopp qui parle encore une fois de l’homme du moment et du héros culte du club Origi, ce sera probablement une autre histoire.