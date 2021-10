Liverpool transfère son intérêt pour Jude Bellingham confirmé par le Borussia Dortmund, mais la sensation anglaise pourrait coûter plus de 100 millions de livres sterling et les poursuivants du titre de Premier League ont de la concurrence

Liverpool est l’un des nombreux clubs intéressés par la sensation du Borussia Dortmund Jude Bellingham, a-t-il été confirmé.

Le joueur de 18 ans est largement considéré comme l’un des meilleurs adolescents du football mondial, s’étant imposé comme une star de la Bundesliga.

.

Bellingham a déjà trois buts et trois passes décisives cette saison

Déjà international anglais, le milieu de terrain a livré des performances bien au-delà de ses années en Ligue des champions, et il n’est pas surprenant que certains des meilleurs clubs européens soient intéressés.

Le directeur du département des licences des joueurs de Dortmund, Sebastian Kehl, a confirmé que les Reds faisaient partie de ces équipes.

Il a déclaré à Sport1: « Il y a beaucoup d’intérêt autour de Jude Bellingham, pas seulement Liverpool. »

Kehl a ajouté: « Mais il n’y a pas de résultat net et pas de clause de sortie. »

Comme l’a montré la vente de 67 millions de livres sterling de Jadon Sancho à Manchester United, le modèle de Dortmund se concentre sur l’achat de jeunes talents bon marché, leur développement et leur vente pour un profit énorme.

Erling Haaland devrait partir l’été prochain lorsque sa clause de libération de 68 millions de livres sterling sera activée, mais le club n’a aucune obligation de vendre Bellingham, dont l’accord court jusqu’en 2025.

.

Jurgen Klopp est considéré comme l’un des nombreux admirateurs de Bellingham

L’ayant signé de Birmingham pour seulement 25 millions de livres sterling en 2020, BILD rapporte que Dortmund a mis un prix de 101 millions de livres sterling sur l’Anglais pour tout prétendant potentiel.

Et il est déjà un grand favori en Allemagne où il a laissé les gens stupéfaits par un récent but en solo.

Le journaliste Lars Siversten a récemment déclaré à talkSPORT que même les géants de la Bundesliga sont choqués par la qualité de Bellingham à un si jeune âge.

« Ils le voyaient comme un diamant brut qu’ils pouvaient transformer en un milieu de terrain de premier plan », a expliqué Sivertsen. « Quelqu’un qui avait tous les ingrédients.

«Mais il est entré et il était presque prêt dès le premier jour.

« Il joue au milieu de terrain pour ce qui est une grande équipe européenne comme s’il avait 31 ans.

« Le gamin a encore 18 ans, il est si bon dans une gamme de choses différentes en termes de qualité du ballon et de sa gamme de passes, mais il n’a pas non plus peur de rester coincé, il a ce genre de maturité qu’il est tellement confiant et à l’aise dans sa position.